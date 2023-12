Diablo 4: Saison 3, Endgame-Content und mehr – Das wird 2024 geboten

Wie bereits vor dem Release versprochen, wird das Action-Rollenspiel „Diablo 4“ langfristig mit Updates und neuen Inhalten unterstützt. Folgerichtig dürfen wir uns 2024 auf allerlei neuen Content freuen.

Los geht es mit der dritten Season, die aller Voraussicht nach Ende Januar startet. Konkrete Details zur Geschichte der dritten Season nannte Blizzard bislang zwar nicht, bestätigte allerdings, dass mit „The Gauntlet“ ein neues Feature Einzug hält. Bei „The Gauntlet“ haben wir es mit einem non-linearen Dungeon zu tun, in dem die Positionen der Monster und anderer Elemente fest vorgegeben sind.

In „The Gauntlet“ stellt ihr euer Können unter Beweis, indem ihr die Monster so schnell wie möglich tötet, um so möglichst hohe Punktezahlen zu erreichen. Die besten 1.000 Spielerinnen und Spieler können sich in den internationalen Ranglisten für Solo- oder Gruppen-Abstecher in „The Gauntlet“ verewigen.

In wöchentlichen Abständen bekommt der Dungeon von „The Gauntlet“ ein neues Layout spendiert. Ebenfalls angekündigt wurde die sogenannte „Hall of Ancients“. Eine permanente Bestenliste, die die zehn besten Spielerinnen und Spieler jeder Woche und jeder Saison für immer festhält.

Auch neue Endgame-Inhalte sollen im Zuge der dritten Season geboten werden. Informationen diesbezüglich folgen in Kürze.

Season 4 und Anpassungen an den Höllenfluten

Im Rahmen der dritten Season werden auch die Höllenfluten überarbeitet. Zukünftig halten die Höllenfluten 55 Minuten an, während der Cooldown-Timer auf fünf Minuten reduziert wird. Abgerundet wird die dritte Season von zusätzlichen Quellen für Items der Gegenstandstufe 925.

Weiter geht es im April 2024 mit der vierten Season von „Diablo 4“. Auch hier liegen noch keine konkreten Details zur Handlung vor. Allerdings nannten die Verantwortlichen bereits erste Details zu den geplanten Quality-of-Life-Verbesserungen.

Zum einen überarbeiten die Entwickler die Auflistung eurer Gegenstände, um euch das Finden, Bewerten oder Entsorgen von Gegenständen zu erleichtern.

Weitere Meldungen zu Diablo 4:

Hinzukommen „erhebliche Änderungen und Verbesserungen“ an der Modifikation von Gegenständen. Gleichzeitig verfolgen die Entwickler das Ziel, den Spielerinnen und Spielern den Wert der Affixe von Gegenständen zu vermitteln und den Affixen mehr Bedeutung zukommen zu lassen. Auch neue Endgame-Inhalt sind geplant.

Weitere Details zu diesem Thema und den Inhalten der vierten Season möchte Blizzard in einem Livestream nennen, der kurz vor dem Start der vierten Season stattfindet.

Vessel of Hatred liefert eine neue Klasse

Zu den Highlights des „Diablo 4“-Jahres 2024 gehört sicherlich die auf der Blizzcon 2023 angekündigte „Vessel of Hatred“-Erweiterung. Die Geschichte des ersten kostenpflichtigen Add-ons schließt an die Geschehnisse des Hauptspiels an. Das Zeitalter des Hasses bricht über Sanctuary und seine Bewohner herein, die sich mit den durchtriebenen Plänen des mächtigen Mephisto konfrontiert sehen.

In „Vessel of Hatred“ erkunden wir die Region Nahantu und dürfen uns auf ein Wiedersehen mit bekannten Schauplätzen aus „Diablo 2“ freuen. Zudem ist eine neue Klasse an Bord, auf die Blizzard Entertainment bisher nicht näher einging. Einem Leak von Dataminern zufolge könnte die neue Klasse den Namen Spiritborn tragen.

Weiter hieß es, dass sich die Spiritborn-Klasse die Elemente der Natur und der spirituellen Welt zunutze macht. Weitere unbestätigte Details zu der Klasse haben wir hier für euch zusammengefasst.

„Vessel of Hatred“ soll Ende 2024 erscheinen. Läuft alles wie geplant, dann stellt uns Blizzard das Add-on im Laufe des Sommers 2024 ausführlich vor.

„Diablo 4“ ist für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

Quelle: Wowhead