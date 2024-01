Final Fantasy VII Remake: Umsetzung für Xbox intern ein Thema – Gerücht

Zu den ersten großen Rollenspielen des Videospieljahres 2024 gehört „Final Fantasy VII: Rebirth“, das am 29. Februar 2024 für die PS5 erscheint.

Aktuellen Berichten zufolge könnte sich Square Enix dazu entschlossen haben, neben der PlayStation und dem PC noch eine weitere Plattform mit dem Remake von „Final Fantasy VII“ zu versorgen. Die Rede ist von der Xbox Series X/S. Darauf deuten zumindest die Aussagen von Windows Centrals Jez Corden hin.

Wie Corden in der neuesten Ausgabe des Xbox Two-Podcasts berichtete, liegen ihm „vorsichtige Beweise“ vor, dass die Verantwortlichen von Square Enix intern Diskussionen über eine Xbox Series X/S-Umsetzung des „Final Fantasy VII“-Remakes führen. In wie weit das Ganze in der Tat zu einer Xbox-Fassung führen wird, bleibe jedoch abzuwarten.

Auch wenn eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens Square Enix noch aussteht, dürfte eine Xbox-Version der Neuauflage angesichts der Entwicklung der näheren Vergangenheit nicht überraschend kommen.

Square Enix möchte mehr Spiele auf die Xbox bringen

Denn während die Xbox-Plattformen unter dem ehemaligen Square Enix-CEO Yosuke Matsuda zuletzt quasi gar keine Rolle mehr spielten, gab sein Nachfolger Takashi Kiryu diesbezüglich eine andere Marschrichtung vor.

Zusammen mit Phil Spencer, dem CEO von Microsofts Gaming-Sparte, betrat Kiryu auf dem „Final Fantasy XIV“-Fan Fest 2023 medienwirksam die Bühne und kündigte nicht nur eine Portierung des erfolgreichen Online-Rollenspiels auf die Xbox Series X/S an.

Darüber hinaus wies Kiryu darauf hin, dass Square Enix und Microsoft ihre Beziehungen verbessern beziehungsweise intensivieren möchten. Dies wiederum soll ab Frühjahr 2024 dazu führen, dass mehr Spiele von Square Enix den Weg auf die Xbox Series X/S beziehungsweise zukünftige Xbox-Systeme finden.

„Und noch eine Sache: Als CEO von Square Enix möchten wir Fans auf der ganzen Welt weiterhin fabelhafte Spiele liefern. Und wir möchten natürlich auch die Xbox-Community begrüßen. Beginnend mit der heutigen Ankündigung von Final Fantasy XIV für Frühling 2024. Und wenn möglich, planen wir, unsere Spiele auf die Xbox zu bringen, damit Spieler auf der ganzen Welt sie genießen können“, so Kiryu im Sommer 2023.

Gut möglich also, dass es sich bei dem Remake zu „Final Fantasy VII“ um den nächsten Titel handelt, der nach „Final Fantasy XIV“ den Weg auf die Xbox-Konsolen findet.

Das „Final Fantasy VII Remake“ erschien im April 2020 zunächst für die PS4. Im Jahr 2021 folgten zudem Umsetzungen für die PS5 und den PC.

