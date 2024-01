DualSense Sterling Silver: PS5-Controller erscheint diese Woche – Vorbestellungen möglich

Der DualSense "Sterling Silver" kommt in dieser Woche auf den Markt. Wer den PS5-Controller rechtzeitig in den Händen halten möchte, kann bei Amazon eine Bestellung aufgeben.

Der DualSense der PS5 wurde in den vergangenen Jahren in mehreren Farbversionen veröffentlicht. Dazu gehören die Modelle der „Deep Earth Collection“, die mit dem dritten Controller in dieser Woche komplettiert wird.

Nach “Volcanic Red” und “Cobalt Blue”, die seit November erhältlich sind, gesellt sich am Freitag der DualSense in der Farbversion “Sterling Silver” hinzu. Bei Amazon kann er vorbestellt werden.

Für 74,99 Euro vorbestellbar

Bei der Entwicklung des Designs ließ sich Sony von den kräftigen Farben inspirieren, die in den Tiefen unseres Planeten zu finden sind. Sowohl die Farbpalette als auch der metallische Glanz sollen dem Produkt eine zusätzliche Eleganz verleihen.

Die UVP des farblich angepassten DualSense in der „Sterling Silver“-Variante liegt laut Amazon bei 79,99 Euro. Ein Rabatt in Höhe von sechs Prozent lässt den zu zahlenden Betrag auf 74,99 Euro schrumpfen. Hierbei ist zu beachten: Die 74,99 Euro sind eigentlich der offiziell von Sony angekündigte Preis und werden auch bei PlayStation Direct verlangt.

Nachfolgend haben wir den Produkteintrag des DualSense “Sterling Silver” verlinkt:

Auch die anderen Farboptionen der Deep Earth Collection sind weiterhin erhältlich. Nachfolgend die Verlinkung zu den Produkteinträgen:

DualSense V2 – PS5-Controller in neuer Version

Bei Amazon wird nicht erwähnt, dass es sich beim DualSense “Sterling Silver” um die V2-Variante des Controllers handelt, die im vergangenen Jahr still und heimlich auf den Markt gebracht wurde.

Nicht alle Händler weisen explizit auf das neue Modell hin. Allerdings kann vermutet werden, dass die kürzlich eingeführte Version das vorherige Modell komplett ersetzen wird. Welche Änderungen damit einhergehen, ist offen.

Weitere Informationen zum V2-Controller sind nachfolgend zusammengefasst:

Zurück zur „Deep Earth Collection“: Auch farblich angepasste PS5-Cover wurden auf den Markt gebracht. Im Fall der silbernen Edition sind bei Amazon momentan keine Bestellungen möglich. Allerdings werden Interessenten bei PlayStation Direct fündig.

Mit der neuen PS5 Slim sind die erhältlichen Cover nicht kompatibel. Doch auch für das geschrumpfte Modell wurden passende Seitenteile gesichtet.

