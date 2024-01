PS5 Slim: Baldige Ankündigung? Erste Hardware-Cover auf der CES 2024 entdeckt

Bildquelle: The Verge.com

Beim Standard-Modell der PS5 bietet uns Sony seit einer ganzen Weile die Möglichkeit, mit den Hardware-Covern der Konsole für ein wenig Farbe in unserer Zockerecke zu sorgen.

Aktuellen Berichten zufolge könnte Sony die besagten Cover in Kürze auch Besitzern des im November veröffentlichten und schmaleren Modells der PS5 zur Verfügung stellen. Darauf deutet zumindest die Tatsache hin, dass das Unternehmen auf der CES 2024 in Las Vegas in dieser Woche die ersten Hardware-Cover für die PS5 Slim präsentierte.

Zu sehen waren Cover in den Farben „Volcanic Red“, „Cobalt Blue“ und „Sterling Silver“. Die Cover in Rot und Blau sind bereits für das Standard-Modell der PS5 verfügbar. Die Farbvariante „Sterling Silver“ für die normale PS5 hingegen kann im PlayStation Direct-Store vorbestellt werden und erscheint am 26. Januar 2024.

Zu den Covern der PS5 Slim, zu denen ihr bei The Verge weitere Bilder findet, nannte Sony bisher keinen Termin.

Hardware-Cover lassen sich unkompliziert tauschen

Bei der Gestaltung der knapp 60 Euro teuren Hardware-Cover verfolgte Sony laut eigenen Angaben nicht nur das Ziel, für mehr Farbe zu sorgen. Gleichzeitig legten die Verantwortlichen großen Wert darauf, dass sich die Cover der PS5 auf unkomplizierte Art und Weise tauschen lassen.

Auch wenn ihr euch selbst attestieren solltet, zwei linke Hände zu haben, könnt ihr den Wechsel in wenigen Handgriffen über die Bühne bringen. Eine komplette Anleitung zu diesem Thema findet ihr auf der offiziellen Website, auf der alle nötigen Schritte mit entsprechenden Bildern beschrieben werden.

Genau wie in den Vorjahren nutzte Sony die CES 2024 übrigens für die eine oder andere interessante Ankündigung. Beispielsweise stellte der japanische Elektronikriese ein eigenes Mixed-Reality-Headset vor. Das VR/AR-Headset konzentriert sich laut Sony auf die Erstellung räumlicher Inhalte und entsteht in Zusammenarbeit mit dem deutschen Unternehmen Siemens.

Alle Details, die Sony im Zuge der offiziellen Ankündigung nannte, haben wir hier für euch zusammengefasst.

