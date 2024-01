Indie Selects: Die besten Spiele im Fokus – Xbox stellt neue Indie-Initiative vor

Seit mehr als zehn Jahren geht es Microsoft mit dem ID@Xbox-Programm darum, den besten Indie-Spielen den Weg auf die Xbox-Plattformen zu ebnen.

Unter dem Namen „Indie Selects“ stellte Microsoft ein neues Programm für Indies vor, das mit sofortiger Wirkung startet. „Indie Selects“ präsentiert den Spielerinnen und Spielern eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl handverlesener Indie-Spiele im Xbox Store. Für die Auswahl der jeweiligen Titel ist das Team von ID@Xbox verantwortlich.

Innerhalb des Spielebereichs des Xbox-Dashboards steht ab sofort ein neuer Hub bereit, in dem die Indie-Titel angepriesen werden. Jede Woche wird dabei eine neue Sammlung mit verschiedenen Kanälen und wechselnden Themen präsentiert.

Der erste Kanal wurde mit der Bezeichnung „Featured Indies“ versehen und stellt uns aktuelle Indie-Titel vor, die uns ID@Xbox ans Herz legen möchte. Besonderer Wert wird auf die Tatsache gelegt, dass die hier empfohlenen Indie-Titel vom ID@Xbox-Team auch wirklich selbst gespielt wurden.

Da über den Game Pass verfügbare Titel bereits an anderer Stelle beworben werden, bleiben sie in „Featured Indies“ außen vor.

Wechselnde Themen und die besten Indie-Titel

Der zweite Kanal von „Indie Selects“ dreht sich um wöchentlich wechselnde Themen. Als Beispiel nennt das ID@Xbox-Team Themen wie „Spielen mit einer Katze“ oder „Spielen mit Bösewichten“.

„Wir arbeiten derzeit an zahlreichen unterhaltsamen Ideen für Themen, die in den kommenden Monaten vorgestellt werden sollen. Und freuen uns jederzeit über Vorschläge für neue Themen oder Spiele von unserer Community über unsere sozialen Kanäle“, so die Ankündigung weiter.

Weitere Kanäle präsentieren thematische Highlights von Spielen aus aller Welt, Werke aufstrebender Entwickler, aktuelle ID@Xbox-Sales oder ausgewählte vorbestellbare Spiele. Zudem gibt es einen Kanal, in dem Indie-Titel präsentiert werden, die ihr eurer Wunschliste hinzufügen könnt.

In der letzten Woche eines Monats stellt uns ID@Xbox zudem sechs ausgewählte Titel vor. Hier stimmt das gesamte Team ab, um die sechs Favoriten eines Monats zu küren. „Diese Indie Selects werden nicht nur in einer speziellen Sammlung für diese Woche vorgestellt, sondern wir zeigen sie auch in monatlichen Highlight-Videos auf unseren sozialen Medien“, führt das Team aus.

„Zusätzlich veröffentlichen wir einen ausführlichen Artikel auf Xbox Wire, in dem wir im Detail erklären, warum gerade diese Spiele auserwählt wurden.“ Mit der neuen „Indie Selects“-Initiative möchten Xbox und ID@Xbox Indies unterstützen und ihre Werke einer breiteren Zielgruppe zugänglich machen.

Die Verantwortlichen dazu: „Angesichts der Vielzahl an Spielen da draußen ist es manchmal schwer, die wirklich besonderen herauszupicken. Durch eine sorgfältig ausgewählte Sammlung im Xbox Store möchten wir diesen Spielen die Aufmerksamkeit schenken, die sie verdienen.“

Quelle: Xbox Newswire

