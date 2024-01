Sunkissed City: Lebens-Sim von Ex-Stardew-Valley-Entwickler angekündigt

Bereits im letzten Jahr hatte Arthur "Mr. Podunkian" Lee angegeben, an einer eigenen Lebenssimulation zu arbeiten. Nun wurde "Sunkissed City" angekündigt, das im vierten Quartal 2024 erscheinen soll.

Arthur „Mr. Podunkian“ Lee war einer der Entwickler, der Eric „ConcernedApe“ Barone eine Zeit lang bei den Post-Launch-Updates von „Stardew Valley“ unterstützte. Erst im letzten Jahr wurde bekannt, dass Lee an seiner eigenen Lebenssimulation arbeitet, die zu der Zeit jedoch noch nicht einmal einen Namen hatte.

Nun wurde „Sunkissed City“ offiziell angekündigt und kann auf Steam bereits auf die Wunschliste gesetzt werden. Der Titel soll im vierten Quartal 2024 für den PC erscheinen und wenn es nach seinem Entwickler geht, danach auch schnell auf die Konsolen folgen.

Leben in der Großstadt statt Farm-Abenteuer

Den ersten Bildern zufolge erinnert „Sunkissed City“ an den beliebten Farm-Hit „Stardew Valley“. Allerdings werden die Spieler in dem Titel von „Mr. Podunkian“ nicht etwa zu Landwirten, sondern müssen in Apollo City, einer „fröhlichen, sonnenverwöhnten Küstenmetropole“, Beziehungen zu den Einwohnern aufbauen. Als neuer Mitarbeiter der Pico Corporation müssen die Nutzer ein gutes Wort für Picos umweltorientierte Initiativen bei den vom Entwickler versprochenen skurrilen Charakteren einlegen.

So lassen sich etwa DIY-Gärten besuchen, die von den lokalen „Pflanzenpunks“ angelegt wurden, oder die Einheimischen im Weird Dog Café treffen. Auch können die Spieler Fotos von der Tierwelt knipsen, einen Angelausflug machen oder auf Wanderung gehen. Wer mehr Geld braucht, kann weitere Aufgaben bei Pico übernehmen und Sendungen im Lager sortieren.

„Sunkissed City“ soll seinen Spielern umfassende Anpassungsmöglichkeiten bieten. Wie in „Stardew Valley“ können auch in dem Spiel von Arthur „Mr. Podunkian“ Lee Freundschaften zu den Bewohnern von Apollo City aufgebaut und Liebesbeziehungen eingegangen werden. „Sunkissed City“ wird sowohl Online- als auch Multiplayer-Koop-Modi mit geteiltem Bildschirm sowie verschiedene Schwierigkeitsgrade und weitere Zugänglichkeitsoptionen bieten.

