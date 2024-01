Cyberpunk 2077: Neuer Patch in der kommenden Woche

Im vergangenen Jahr revitalisierten die zuständigen Entwickler von CD Projekt RED das Action-Rollenspiel „Cyberpunk 2077“. Neben einer umfassenden Erweiterung namens „Phantom Liberty“ hatte man auch zwei große Patches veröffentlicht, die eine Vielzahl an spielerischen Anpassungen vornahmen.

Fehler werden weiterhin ausgemerzt

Doch wie es bei großangelegten Änderungen so häufig geschieht, haben sich einige Fehler eingeschlichen. Diese möchten die Entwickler in der kommenden Woche mit einem weiteren Patch angehen. Was wird unter anderem behoben?

Wie die Entwickler mitteilen, wird man die Animationen der Finisher überarbeiten. Zudem scheint auch der Mr. Hands-Bug in der „High Ho Silver Lining“-Quest behoben zu werden. Durch diesen kann es geschehen, dass Mr. Hands vollständig hängen bleibt und nicht die notwendigen Gespräche auslöst.

Des Weiteren möchten sich die Entwickler ein Problem anschauen, dass mit dem Autofixer aufgetreten ist. Bei was es sich dabei im Detail handelt, hat man noch nicht verraten. Die vollständigen Informationen zu dem kommenden Patch möchte CD Projekt RED Anfang der Woche enthüllen.

„Cyberpunk 2077“ hat durch die umfangreichen Updates ein zweites Leben erhalten und konnte sich bei einer Vielzahl an Spielern wieder in die Gunst kämpfen. Schließlich hatte man nicht nur den Großteil der schwerwiegendsten Bugs aus der Welt geschafft. Vielmehr hatte man das Gameplay in all seinen Facetten überarbeitet und erweitert. Neue Fähigkeitenbäume, neue Finisher-Animationen, Fahrzeugkämpfe und vieles mehr machten das Rollenspiel zu einem deutlich runderen Spielerlebnis.

Die Veröffentlichung von „Phantom Liberty“ war wiederum auch ein voller Erfolg. Gut ein Viertel aller Besitzer des Hauptspiels hatten sich auch die Erweiterung gekauft, um auch die Abenteuer in Dog Town zu erleben.

Sobald weitere Informationen zu dem neuen Patch verraten werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

