Last-Minute-Deal: 3 Switch-Spiele für nur 111 Euro, aber beeilt euch

Amazon, Media Markt und Saturn haben ein nettes Angebot für alle Switch-Spieler parat. Während Spiele für Nintendos Handheld-Konsolen-Mix vergleichsweise preisstabil sind, gibt es beim Kauf zweier Switch-Games schon fast ein drittes Spiel obendrauf.

Im Rahmen der Aktion werden aus einer Vorauswahl drei Games in den Warenkorb gepackt. An der Kasse reduziert sich der zu zahlende Betrag auf 111 Euro. Da viele Spiele der Switch-Aktion regulär um die 50 Euro kosten, reduziert sich der Betrag annähernd um die Kosten des dritten Titels.

3 Artikel für 111 Euro – So funktioniert die Aktion

Den Rabatt könnt ihr ganz einfach in Anspruch nehmen. Wählt drei Artikel aus der verlinkten Produktauswahl und packt sie in den virtuellen Einkaufskorb. Das Angebot wird automatisch an der Kasse berücksichtigt, sofern die Spiele an der Aktion teilnehmen.

3 Switch-Spiele für 111 Euro:

Die Auswahl ist beschränkt, kann sich aber durchaus sehen lassen. Nachfolgend einige Beispiele mit Spielen, die im Rahmen der Aktion in den Warenkorb gepackt werden können:

Super Smash Bros. Ultimate

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe

Nintendo Switch Pokémon Schild

Red Dead Redemption

Nintendo Fae Farm

Nintendo Switch Sports

Splatoon 3

New Super Mario Bros. U Deluxe

Super Mario Party

Die Auswahl geht über die genannten Beispiele hinaus, sodass für viele Switch-Spieler etwas dabei sein dürfte.

Deals im PlayStation Store

Falls ihr eher auf PS5 und PS4 unterwegs seid, können wir euch ebenfalls Angebote empfehlen. Im PlayStation Store enden in Kürze Sales, die einige besondere Preise hervorbrachten – darunter Spiele mit bisherigen Bestpreisen:

Zurück zur Switch: Der Nachfolger steht in den Startlöchern. Erscheinen soll die neue Nintendo-Hardware dem Vernehmen nach in diesem Jahr. Im Laufe der Woche kamen Gerüchte zur Größe des Switch-2-Displays auf.

