PS4 und PS5: Angebot der Woche mit Bestpreis für Shooter-Fans

Das neuste Angebot der Woche im PlayStation Store richtet sich an Shooter-Fans, die das laufende Projekt von Bungie günstiger in ihre Bibliothek packen möchten. Die bisherigen Bestpreise wurden erreicht.

Während in dieser Woche im PlayStation Store kein umfangreicher neuer Sale an den Start ging, wurde zumindest ein neues Angebot der Woche freigeschaltet. Es richtet sich an Spieler von “Destiny 2” und all jene, die es werden wollen.

Eine Woche lang günstiger verkauft wird unter anderem “Destiny 2: Lightfall”. Dank eines 67-Prozent-Rabattes geht das Paket für 16,49 Euro über den virtuellen Ladentisch. Im PlayStation Store ist es der bisherige Bestpreis, nachdem beim vorherigen Sale 19,99 Euro fällig waren.

Der bislang beste Preis wurde auch für “Destiny 2: Lightfall + Jahrespass” erreicht. Regulär kostet das Paket 99,99 Euro. Als Deal of the Week zahlen PSN-Kunden nur 32,99 Euro. Der zuvor günstigste Preis lag bei 39,99 Euro.

Zwei weitere “Destiny 2”-Angebote runden die Rabattaktion ab. Das Paket “30 Jahre Bungie” erhalten Spieler für 4,99 statt 24,99 Euro. Die “Destiny 2: Armory Collection” bestehend aus „30 Jahre Bungie“ und “Forsaken” landet für 7,49 statt 29,99 Euro in der Bibliothek der Spieler.

Gültig sind die Preise bis zum 1. Februar 2024. Es ist der Donnerstag der kommenden Woche. Nachfolgend sind die Produkteinträge im Web-Store von PlayStation verlinkt.

Destiny 2 The Final Shape lässt länger auf sich warten

Bungie gehört mittlerweile zur Studio-Flotte von Sony und arbeitet weiterhin am Erfolgs-Shooter. Allerdings kam es zuletzt zu Rückschlägen. Mitarbeiter wurden entlassen und im Fall des Addons “Destiny 2: The Final Shape” musste eine Verschiebung angekündigt werden.

Geplant war die Veröffentlichung für den 27. Februar 2024. Aufgrund der Verzögerung müssen sich Fans bis zum 4. Juni 2024 gedulden. Bereits im April startet in “Destiny 2” ein zweimonatiges Inhaltsupdate namens „Destiny 2: Into the Light“, mit dem Spieler auf das neue Addon vorbereitet werden.

“All dies kommt zu den laufenden Bemühungen unseres PvP-Strike-Teams hinzu, zu denen auch drei neue PvP-Karten gehören, die im Mai erscheinen”, so Bungie kürzlich.

Weitere Angebote im PlayStation Store

Falls “Destiny 2” nicht auf euer Interesse stößt, könnte der laufende Sale mit einer vierstelligen Anzahl an Deals anziehender sein. Schon vor zwei Wochen machten wir darauf aufmerksam. Auch besondere Schnäppchen befinden sich darunter:

Eine neue Blu-ray-Aktion spricht wiederum Filmliebhaber an. Sie können ein Film-Viererpack zusammenstellen und es zum Preis von 22 Euro erwerben.

