PS5 & PS4: Neuer PS-Store-Sale mit saftigen Rabatten

Im PlayStation Store ging am heutigen Mittwoch ein neuer Sale an den Start. Hunderte Angebote für PS4 und PS5 warten auf den preisreduzierten Kauf.

Sony hat im PlayStation Store mehr als 600 Angebote freigeschaltet. Darunter befinden sich ältere und neuere Spiele, vorrangig aber Editions und besondere Bundles.

Noch sehr neu ist beispielsweise das im Dezember von Ubisoft veröffentlichte „Avatar: Frontiers of Pandora“. Mit dem ersten Rabatt im PlayStation Store sank der Preis um 33 Prozent auf 53,59 Euro. Falls es die Gold Edition sein soll: Sie kostet 82,49 statt 109,99 Euro. Im Fall der Ultimate Edition sind es 97,49 statt 129,99 Euro.

„The Texas Chain Saw Massacre“ kam im vergangenen August auf den Markt und nimmt schon das zweite Mal an einem Sale teil. Statt 39,99 Euro werden bei der heute gestarteten Rabattaktion nur 31,99 statt 39,99 Euro fällig. Noch mehr sparen PS Plus-User, die am Ende 29,99 Euro bezahlen.

Auch „Resident Evil Village“ ist wieder dabei. Die Gold Edition kann für 19,99 statt 49,99 Euro mitgenommen werden. Dank der PS VR2-Unterstützung tauchen Besitzer des Virtual-Reality-Headsets noch tiefer in den Horror ein. „Resident Evil 7“ kostet im Zuge des Sales 7,99 Euro, ist aber auch in der Extra-Bibliothek enthalten.

Mit „Resident Evil 2“ geht es weiter. Das Horrorspiel-Remake landete gestern in der Extra-Bibliothek von PS Plus, kann aber auch für 9,99 statt 39,99 Euro gekauft werden. Der Preis und Rabatt gelten ebenfalls für „Resident Evil 3“. Die „Resident Evil 4 Deluxe Edition“ gibt es im PlayStation Store gar zum bisherigen Bestpreis von 39,99 Euro. Auch hier öffnet sich für PS VR2-Besitzer ein besonderes Spielvergnügen:

Star Wars, Death Stranding und mehr

„Monster Hunter Rise“ ist ein regelmäßig in den PSN-Sales anzutreffender Gast. Der Preis wurde auf 19,99 Euro halbiert. Auch bei der „The Elder Scrolls 5: Skyrim Anniversary Edition“ handelt es sich um kein ungewöhnliches Angebot. Wie schon in den vorangegangenen Sales kostet sie 21,99 statt 54,99 Euro, was einem 60-Prozent-Rabatt entspricht.

Die „World War Z: Aftermath Deluxe Edition“ nehmt ihr für 24,99 statt 49,99 Euro mit. Für 14,99 statt 59,99 Euro ist die „Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition“ im PSN-Sale vertreten. „Little Nightmares 2“ wechselt für 9,89 statt 29,99 Euro den Besitzer. Das „Little Nightmares 1 & 2 Bundle“ kostet im Zuge des Sales 14,99 statt 49,99 Euro. Die „The Crew Motorfest Deluxe Edition“ ist erstmals im PSN-Sale dabei und kostet 53,99 statt 89,99 Euro.

Ebenfalls im Angebot sind die „Death Stranding Director’s Cut – Digital Deluxe Edition“ für 29,99 statt 59,99 Euro, die „Control Ultimate Edition“ für 9,99 statt 39,99 Euro und für den Nachwuchs „Meine Freundin Peppa Wutz: Komplettedition“ zum Preis von 17,99 statt 44,99 Euro.

Das war längst nicht alles. Im PlayStation Store werden die laufenden Sales in der Angebote-Kategorie zusammengefasst. Auch die gebündelte Übersichtsseite für den heutigen Sale sollte in Kürze sichtbar sein.

Neue PlayStation Plus-Spiele können seit gestern geladen werden. Denn es kam zur Freischaltung der Neuzugänge für Extra und Premium. Die Essential-Games wurden vor zwei Wochen freigeschaltet. Und das erste PS Plus-Spiel für Februar 2024 ist ebenfalls bekannt.

