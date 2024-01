Gran Turismo Sport: Rennspiel nicht mehr im PS Store erhältlich

Die Ära von „Gran Turismo Sport“ nähert sich dem Ende. Schon im September 2023 gaben Sony und Polyphony Digital bekannt, dass die Server im Januar 2024 abgeschaltet werden. Für DLC-Inhalte war am 1. Dezember 2023 Schluss. Doch auch das Spiel wird im PlayStation Store nicht mehr angeboten.

Bei einem Aufruf der Produktseite im PlayStation Store wird schnell deutlich, dass der Kauf-Button fehlt. Stattdessen sind Kunden in der Lage, „Gran Turismo Sport“ auf die Wunschliste zu packen, da das Rennspiel „angekündigt“ sei. Der Produkteintrag wurde offenbar auf einen Prä-Launch-Modus zurückgesetzt. Kurz zuvor lag der Preis noch bei 29,99 Euro.

Server-Abschaltung am 31. Januar 2024

Die Abschaltung der Server von „Gran Turismo Sport“ erfolgt am 31. Januar 2024 um 7 Uhr. Danach wird es nicht mehr möglich sein, sich mit anderen Spielern auf den Online-Strecken zu messen.

Die Abschaltung betrifft Online-Funktionen wie die Community, die „Offene Lobby“ und den Sportmodus sowie Online-Funktionen/-Gegenstände wie Benutzerlackierungen. Auch einige Trophäen, die eine Online-Verbindung erfordern, können nach der Server-Abschaltung nicht mehr verdient werden.

Die offline verfügbaren Spielinhalte bleiben hingegen bestehen und können auch nach der Server-Abschaltung zum Einsatz kommen.

Weiterhin zugänglich sind damit alle Welt-Strecken, wobei es nach wie vor notwendig ist, viele von ihnen über den Spielfortschritt freizuschalten. Weitere Einzelheiten zur Server-Abschaltung von „Gran Turismo Sport“ sind in dieser Meldung zusammengefasst.

Neues Gran Turismo bereits erhältlich

„Gran Turismo Sport“ kam im Oktober 2017 für die damals aktuelle PS4 auf den Markt. Zum Launch konnte das Rennspiel aufgrund des überschaubaren Inhaltsumfangs nicht überzeugen.

Bemängelt wurden die wenigen Fahrzeuge, Strecken und Einzelspieler-Inhalte. Mit zahlreichen Updates baute der Entwickler Polyphony Digital den Funktionsumfang in den nachfolgenden Jahren erheblich aus.

Mit „Gran Turismo 7“ befindet sich seit März 2023 der Nachfolger auf dem Markt. Das Rennspiel erschien zusätzlich für die PS5 und punktet auf der Current-Gen-Konsole mit einem VR-Modus, der in vielen Bereichen zur Verfügung steht. Wie sich „GT7“ in der virtuellen Realität anfühlt, erfahrt ihr in diesem Bericht.

