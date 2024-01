Planet Zoo: Tierpark-Simulation erscheint für PS5 – Trailer, Termin und Preise

Seit dem Jahr 2019 können sich PC-Spieler ihren eigenen Tiergarten in „Planet Zoo“ aufbauen. Gestern teaserten die Entwickler dann eine Konsolenversion der Simulation an, die nun offiziell angekündigt wurde. Wie vorher vermutet müsst ihr also doch nicht bis zur bevorstehenden State of Play warten.

Wir wissen nun: Am 26. März dieses Jahres erscheint die „Planet Zoo: Console Edition“ für PS5 und Xbox Series X/S. Vorbestellen ist ab dem heutigen Tag möglich.

Als Pre-Order-Bonus kriegt ihr diese drei exklusiven Tierarten:

Zwergflusspferd

Komodowaran

Thomson-Gazelle

Drei Editionen von Planet Zoo verfügbar – das kosten sie

Für die Standard Edition zahlt ihr einen Preis von 49,99 Euro. Durch den Kauf kriegt ihr alle Inhalte und Funktionen, die in den letzten vier Jahren der PC-Version hinzugefügt wurden.

Wer für seinen Zoo noch mehr Möglichkeiten haben will, sollte besser zur Deluxe Edition greifen. Dafür zahlt ihr 59,99 Euro. Hier sind zusätzlich 16 Tierarten und zwei Szenarien enthalten.

Noch mehr Inhalt steckt in der Ultimate Edition. Neben den Deluxe-Inhalten kommt ihr hiermit in den Besitz des Season Passes, der Zugang zu 14 kommenden DLC-Paketen gewährt. Diese vielen Inhalte haben jedoch ihren Preis: Ganze 119,99 Euro müsst ihr dafür hinblättern.

Dank einer intuitiven Konsolensteuerung werdet ihr auch auf PS5 und Xbox die wildesten Zoos errichten können. Unzählige Tierarten sind vertreten, die ihr alle kennenlernen und pflegen dürft.

Als angehender Zoowärter stehen euch vier Spielmodi zur Auswahl:

Karriere

Franchise

Herausforderung

Sandbox

Der Stück-für-Stück-Aufbau, die einzigartigen Themes und hunderte von Bauteilen machen es euch so einfach wie nie, euren eigenen Zoo zu erschaffen. Zudem könnt ihr euch der Community anschließen und durch Cross-Platform die Inhalte oder sogar ganze Zoos von anderen Spielern herunterladen. Ladet hier eure eigenen Inhalte hoch, wenn ihr möchtet.

