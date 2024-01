Star Wars Outlaws: Achtet auf euren Ruf, sonst verpasst ihr die lukrativsten Gelegenheiten

Nachdem Ubisoft mit “Avatar: Frontiers of Pandora” und “Prince of Persia: The Lost Crown” punkten konnte, sind die Augen auf “Star Wars Outlaws” gerichtet. Der Open-World-Titel soll in diesem Jahr auf den Markt kommen. Unklar ist weiter, ob der Launch eher früher oder später angestrebt ist.

Eines steht jedoch fest: In “Star Wars Outlaws” genießen Spieler einige Freiheiten – trotz der festgelegten Story, die durch das Spiel führt. Das gilt für die Entscheidung, ob der eigene Charakter eher auf der guten oder bösen Seite des Lebens stehen soll.

Guter Ruf für gute Gelegenheiten

Julian Gerighty, Creative Director bei Ubisoft Massive, ging in einem Gespräch mit Gamesradar auf die Nuancen ein, die auf den Entscheidungen der Spieler basieren.

“Das bedeutet, dass Kay sich in der Unterwelt und ihren verschiedenen Verbrechersyndikaten zurechtfinden und dabei Entscheidungen treffen muss, die sich auf ihren Ruf, ihre Erfahrung und ihre Unterstützung im Laufe des Spiels auswirken werden”, so der Game Director.

Das hinterlässt den Eindruck, als würden Spieler die Gunst einer bestimmten Gruppe gewinnen und sich gleichzeitig den Zorn einer anderen zuziehen. Somit werden in der “Star Wars Outlaws”-Spielwelt offenbar weder gute Taten noch kleine Vergehen völlig ungesühnt bleiben.

Das darauf aufbauende Reputationssystem fügt den späteren Missionen und Gebieten bestimmte Werte zu, die wiederum einen Einfluss darauf haben, wie Spieler durch diese Herausforderungen gelangen.

„Ein guter Ruf kann zu einigen der lukrativsten Gelegenheiten führen“, so Gerighty. „Und ein schlechter Ruf kann dazu führen, dass [Kay Vess] dem Zorn eines Syndikats ausgesetzt ist, das sie zur Strecke bringt.“

Wie tiefgreifend und deutlich das System in „Star Wars Outlaws“ am Ende wirklich ist, werden wir spätestens nach dem Launch erfahren.

Die Entwicklung von “Star Wars Outlaws” erfolgt bei Massive Entertainment. Eine Veröffentlichung ist für PS5, Xbox Series X/S und PC geplant.

