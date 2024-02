Marvel’s Spider-Man 2: Wann kommt New Game Plus? Insomniac reagiert auf Nachfrage

Spieler von "Marvel's Spider-Man 2" müssen weiterhin auf New Game Plus verzichten. Nachdem Insomniac Games nach dem Stand der Dinge gefragt wurde, erfolgte eine kurze Stellungnahme.

Die PlayStation Studios spielten im vergangenen Jahr eine eher untergeordnete Rolle. Allerdings konnte “Marvel’s Spider-Man 2” im Oktober die Lücke halbwegs füllen. Das Superheldenabenteuer kam auf einen Metascore von 90 und die ersten sechs Millionen Verkäufe wurden bereits im November erreicht.

Auf ein Feature warten Besitzer des Spiels noch immer: Der New-Game-Plus-Modus verzögert sich aufgrund einer Verschiebung. Während der Termin weiterhin unbekannt ist, meldete sich der zuständige Entwickler Insomniac Games mit einem kurzen Statement zu Wort.

News Game Plus ist weiter in Arbeit

Offiziell geplant ist die Veröffentlichung von New Game Plus für „Anfang 2024“. Während das Jahr langsam voranschreitet, stellt sich die Frage, wann genau “Marvel’s Spider-Man 2” mit dem Feature erweitert wird.

Auf Twitter/X bestätigte der Entwickler immerhin, dass man „immer noch daran arbeitet“ und sich freut, „mehr Neuigkeiten zu teilen, sobald wir können“.

Viel schlauer sind Spieler von “Marvel’s Spider-Man 2” damit zwar noch immer nicht. Fest steht immerhin, dass die Pläne zwischenzeitlich nicht verworfen wurden.

Weitere geplante Features umfassen Audiobeschreibungen, die Möglichkeit, Missionen erneut zu spielen und das Anpassen der Farben der Symbiontenranken sowie der Tageszeit.

In den vergangenen Monaten konnte “Marvel’s Spider-Man 2” einige Awards und Nominierungen absahnen. Im Rahmen der Game Awards 2023 war der PlayStation-Titel allerdings nicht in der Lage, sich gegen “Elden Ring” durchsetzen.

Neben den genannten Features wie New Game Plus dürfte Insomnaic Games weiterhin an den Folgen des im vergangenen Jahr erfolgten Angriffs auf die Infrastruktur arbeiten. Das Unternehmen erlitt einen schweren Cyberangriff, der eine Reihe angekündigter Projekte offenlegte und auch Zahlen und Statistiken von PlayStation enthielt. Wir berichteten:

Auch die Zukunft von “Marvel’s Spider-Man” wurde in den Leaks angedeutet. So können sich Fans auf einen weiteren Teil einstellen, der zuletzt für 2028 geplant war. Zunächst konzentriert sich Insomniac Games allerdings auf das kommende “Wolverine”.

