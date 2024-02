PS5, PS4 und PS VR2: Die erfolgreichsten Spiele im PlayStation Store

Die neusten Charts aus dem PlayStation Store sind da. Sie basieren auf den Käufen bzw. Downloads, die im vergangenen Januar verbucht wurden.

Die ersten Positionen der europäischen PS5-Rangliste bieten keinen frischen Wind. “GTA 5” führt einmal mehr, nachdem der Rockstar-Blockbuster schon im Jahr 2013 für die damals aktuelle PS3 auf den Markt kam.

Voraussichtlich im kommenden Jahr folgt “GTA 6”, sodass die Tage des Vorgängers gezählt sind. Doch auch das neue Spiel der Erfolgsschmiede wird in den Jahren nach dem Launch ein Dauergast in den Charts sein.

Tekken 8 auf Rang 5 eingestiegen

Mit “EA Sports FC 24” landete das Fußballspiel von Electronic Arts mal wieder auf dem Podium. Und auch den nächsten Titel sehen wir in den Ranglisten häufig sehr weit oben: “Call of Duty: Modern Warfare 3” schnappte sich den dritten Platz vor “Hogwarts Legacy” (aktuell im PSN-Sale) und Neueinsteiger “Tekken 8”.

Für den nordamerikanischen Markt wurde eine eigenständige Rangliste veröffentlicht. Hier führt “Call of Duty: Modern Warfare 3” vor “GTA 5” und “Madden NFL 24”.

USA/Kanada EU Call of Duty: Modern Warfare 3 Grand Theft Auto 5 Grand Theft Auto 5 EA Sports FC 24 Madden NFL 24 Call of Duty: Modern Warfare 3 Tekken 8 Hogwarts Legacy NBA 2K24 Tekken 8 Baldur’s Gate 3 Baldur’s Gate 3 EA Sports FC 24 Gran Turismo 7 Hogwarts Legacy Marvel’s Spider-Man 2 Gran Turismo 7 Avatar: Frontiers of Pandora Marvel’s Spider-Man 2 EA Sports FC 24

PlayStation 4-Spiele

Auf der PS4 schnappte sich “EA Sports FC 24” in Europa den Spitzenplatz vor “Minecraft” und “Need for Speed Heat“. In den USA und Kanada mischt “Red Dead Redemption 2” auf dem zweiten Platz mit.

USA/Kanada EU Minecraft EA Sports FC 24 Red Dead Redemption 2 Minecraft Call of Duty: Modern Warfare 3 Need for Speed Heat Need for Speed Heat Red Dead Redemption 2 Batman: Arkham Knight A Way Out Grand Theft Auto 5 Grand Theft Auto 5 theHunter: Call of the Wild Hogwarts Legacy Mortal Kombat X Need for Speed Payback EA Sports FC 24 Batman: Arkham Knight NBA 2K24 Call of Duty: Modern Warfare 3

PlayStation VR2-Spiele

Doch PlayStation VR2-Spiele konnten im Januar 2024 die meisten Käufer mobilisieren? Hoch im Kurs standen demnach “Beat Saber”, “Among Us VR” und “Pavlov”. In den USA und Kanada mischte “Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2” vorn mit.

USA/Kanada EU Beat Saber Beat Saber Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 Among Us VR Among Us VR Pavlov Job Simulator Horizon Call of the Mountain Pavlov Moss: Book 2

PlayStation VR-Spiele

Die Charts für das Vorgänger-Headset wurden separat ausgewiesen. Hier haben es der “Job Simulator”, “Astro Bot Rescue Mission” und “Beat Saber” den Kunden angetan. In den USA und Kanada liegt “The Elder Scrolls 5: Skyrim VR” auf dem zweiten Platz hinter “Astro Bot Rescue Mission”.

USA/Kanada EU Astro Bot Rescue Mission Job Simulator The Elder Scrolls 5: Skyrim VR Astro Bot Rescue Mission Superhot VR Beat Saber Beat Saber Superhot VR Job Simulator Batman: Arkham VR

Free-to-Play-Spiele

Die Free-to-Play-Charts werden von “Fortnite” angeführt. “Roblox” schnappte sich den zweiten Rang. Es folgen “Call of Duty: Warzone” und “The Finals“ – zumindest in Europa. In Nordamerika sieht die Reihenfolge etwas anders aus.

USA/Kanada EU Roblox Fortnite Fortnite Roblox The Finals Call of Duty: Warzone Call of Duty: Warzone The Finals Apex Legends Rocket League

Die Ranglisten sind gekürzt. Die komplette Übersicht mit allen Postionen findet ihr auf dem PlayStation Blog.

