Final Fantasy VII Rebirth: Neben neuen Inhalten – Technische Verbesserungen für die Demo

Nur kurz nach dem Release der Demo von "Final Fantasy VII: Rebirth" kündigte Square Enix ein Update zur Probefassung an. Wie Square Enix bekannt gab, wird das Update neben neuen Inhalten auch technische Verbesserungen mit sich bringen.

Um euch einen Eindruck von dem zu vermitteln, was „Final Fantasy VII: Rebirth“ spielerisch zu bieten hat, stellte Square Enix kürzlich eine kostenlose Demo zum Rollenspiel bereit.

Kurz nach dem Release kündigte Square Enix an, dass am 21. Februar 2024 ein Update zur Probefassung erscheint, das mit einem Teil von Junon ein weiteres Gebiet umfasst. Einer aktuellen Ankündigung von Square Enix zufolge wird es bei den neuen Inhalten allerdings nicht bleiben. Darüber hinaus wird das Update in der nächsten Woche auch technische Verbesserungen mit sich bringen.

Im Detail geht es um den Performance-Modus, der „Final Fantasy VII: Rebirth“ in 60 Bildern die Sekunde darstellt. Hier stellt uns Square Enix grafische Optimierungen in Aussicht, von denen das auch das Hauptspiel profitieren wird.

„Das für den 21. Februar geplante Update der Final Fantasy VII: Rebirth-Demo wird Verbesserungen der visuellen Qualität bei der Auswahl des Performance Mode in den Grafikoptionen bieten“, so der Publisher. „Die gleichen Verbesserungen werden auch auf die Vollversion angewendet.“

Community warnt vor Story-Spoilern

Solltet ihr die Demo bislang nicht gespielt haben und diese nachholen wollen, dann könnt ihr die Probefassung kostenlos aus dem PlayStation Store herunterladen. In den vergangenen Tagen zeichnete sich ab, dass sich leider diverse Story-Spoiler in Umlauf befinden. Diese tauchten laut den Betroffenen auf Plattformen wie Twitter, Reddit oder TikTok auf.

Daher ruft die Community die Spielerinnen und Spieler dazu auf, sich in den Tagen bis zum finalen Release von „Final Fantasy VII: Rebirth“ entsprechend vorsichtig durch die sozialen Medien zu bewegen.

Andernfalls läuft man Gefahr, über die besagten Story-Spoiler zu stolpern und sich im schlimmsten Fall die Spannung zu verderben.

„Final Fantasy VII: Rebirth“ erscheint am 29. Februar 2024 für die PS5. Offiziellen Angaben zufolge entschieden sich die Entwickler vor allem aufgrund der damit verbundenen spielerischen Freiheit dazu, der klassischen Weltkarte der älteren „Final Fantasy“-Titel zu einem Comeback zu verhelfen.

Zudem versprechen uns die Macher eine abwechslungsreiche Welt voller spannender Geschichten und Geheimnisse. Spielerinnen und Spieler, die wirklich alles zu Gesicht bekommen möchten, werden laut Square Enix mehr als 100 Stunden beschäftigt sein.

