Dragon Ball Z Kakarot: Neuer Trailer enthüllt Releasetermin des nächsten Story-DLCs

Nachdem Gerüchte um einen sechsten Story-DLC für „Dragon Ball Z: Kakarot“ bereits einige Zeit die Runde gemacht hatten, kündigte Bandai Namco diesen Ende Januar 2024 mit einem ersten Trailer offiziell an. In „Goku’s Next Journey“ dürfen sich Fans auf den finalen Handlungsabschnitt des Anime-Klassikers „Dragon Ball Z“ freuen. Nun wurde ein weiterer Trailer veröffentlicht (via Dragon Ball Super France), der den Releasetermin der kommenden Erweiterung enthüllt.

Das Video könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst ansehen. Darüber hinaus ist ebenfalls ein erstes Gameplay-Video erschienen, das wir gleichsam für euch eingebunden haben. Darin ist zu sehen, wie Son-Goku gemeinsam mit seinem Sohn Son-Goten trainiert.

Am 21. Februar 2024 kämpft Son-Goku gegen Oob!

Im neuen Trailer zum Action-RPG erhalten wir einen weiteren Einblick in die Geschichte, die sich zehn Jahre nach dem Sieg über den Dämon Boo ereignet. Son-Goku, Vegeta und einige ihrer Freunde wollen am 28. Großen Turnier der Kampfkünste teilnehmen. Während Son-Gohan, Piccolo, Kuririn sowie einige andere von der Seitenlinie aus zusehen, freuen sich besonders die kleine Pan und ihr Opa Son-Goku bereits auf ihre bevorstehenden Matches in der Arena.

Vor allem unser Protagonist ist Feuer und Flamme, immerhin soll am Turnier ein extrem starker Kämpfer teilnehmen. Hierbei handelt es sich um den jungen Oob, die gutherzige Wiedergeburt des bösen Boo. In „Goku’s Next Journey“ treffen beide erstmals aufeinander und es entbrennt ein spektakulärer Kampf. Am Ende beschließt Son-Goku, den Jungen unter seine Fittiche zu nehmen und beide fliegen davon, um fortan gemeinsam ihre Fähigkeiten zu trainieren.

Da der inzwischen sechste „Dragon Ball Z: Kakarot“-Story-DLC die „Peaceful World“-Saga adaptiert, also den finalen Handlungsbogen der „Dragon Ball Z“-Serie, hat Entwicklerstudio CyberConnect2 damit das Ende der „DBZ“-Geschichte erreicht. Aktuell ist noch unklar, ob sich Fans danach noch auf weitere Erweiterungen zum Action-Rollenspiel freuen dürfen. Möglich wären beispielsweise Umsetzungen der 13 alten „DBZ“-Anime-Kinofilme.

„Dragon Ball Z: Kakarot“ erschien 2020 für PlayStation 4, Xbox One und den PC (via Steam). Anschließend folgten Versionen für die Nintendo Switch, Google Stadia und zuletzt für die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X|S. Die Current-Gen-Versionen bieten verschiedene technische Verbesserungen, etwa überarbeitete Grafik, kürzere Ladezeiten und 4K-Auflösung.

„Dragon Ball Z: Kakarot – Goku’s Next Journey“ erscheint am 21. Februar 2024.

Story Trailer #2:

Nouveau trailer pour le DLC « Goku's Next Journey » de Dragon Ball Z Kakarot.



Date de sortie: 21 février 2024



pic.twitter.com/HmvfxDXKiD — Dragon Ball Super (@DBSuperFrance) February 16, 2024

Goku vs. Goten Gameplay-Video

