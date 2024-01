Dragon Ball Z Kakarot: Goku’s Next Journey-DLC zeigt sich im Announcement Trailer

Bandai Namco Entertainment und Entwicklerstudio CyberConnect2 unterstützen das Action-RPG „Dragon Ball Z: Kakarot“ weiterhin fleißig mit neuen Story-Inhalten. Nun scheint sich mit „Goku’s Next Journey“ der womöglich finale DLC in Position zu bringen, den die Macher während des „Dragon Ball Games Battle Hour“-Events mit dem offiziellen Announcement Trailer ankündigten. Das neue Video könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst anschauen.

Die kommende Story-Erweiterung wird die sogenannte „Peaceful World“-Saga und damit den finalen Handlungsstrang des „Dragon Ball Z“-Anime umsetzen. Zehn Jahre nach dem Sieg über den Dämon Boo herrscht auf der Erde wieder Frieden und Son-Goku möchte unbedingt am nächsten Großen Turnier der Kampfkünste teilnehmen. Dort soll auch ein besonderer Kämpfer dabei sein, der über ein gewaltiges Potential verfügt.

Son-Goku vs. Oob!

Ausgehend vom Trailer scheint sich das Team von CyberConnect2 einmal mehr sehr nah an der Vorlage zu orientieren. Son-Goku und seine Enkelin Pan verbringen etwas Zeit miteinander und Vegeta fragt seinen ewigen Rivalen, warum er wirklich beim Turnier mitmischen möchte. Während des Wettkampfs stellt sich der zuvor bereits erwähnte spezielle Teilnehmer als ein kleiner Junge namens Oob heraus, der Wiedergeburt des Dämons Boo!

Beide liefern sich im Trailer zu „Dragon Ball Z: Kakarot – Goku’s Next Journey“ einen krachenden Kampf in der Arena. Dabei muss Son-Goku erkennen, dass die Kampfkraft seines jungen Gegners immer weiter steigt, was sein Saiyajin-Blut richtig in Fahrt bringt. Letztendlich beschließt unser Protagonist, seinen Kontrahenten unter seine Fittiche zu nehmen und ihn in der Kampfkunst zu unterweisen. So beginnt ein neues Abenteuer für Son-Goku.

Weitere Meldungen zu Dragon Ball Z: Kakarot:

Mit dem „Goku’s Next Journey“-DLC erscheint die letzte Story-Erweiterung für den Season Pass 2 von „Dragon Ball Z: Kakarot“. Wann genau „Dragon Ball“-Fans selbst in den Ring mit Oob steigen dürfen, hat Bandai Namco Entertainment übrigens noch nicht enthüllt.

„Dragon Ball Z: Kakarot“ erschien 2020 für PlayStation 4, Xbox One und den PC (via Steam). Anschließend folgten Versionen für die Nintendo Switch, Google Stadia und zuletzt für die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X|S. Die Current-Gen-Versionen bieten verschiedene technische Verbesserungen, etwa überarbeitete Grafik, kürzere Ladezeiten und 4K-Auflösung.

Wie gefällt euch der Announcement Trailer zu „Dragon Ball Z: Kakarot – Goku’s Next Journey“?

Weitere Meldungen zu Dragon Ball Z: Kakarot.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren