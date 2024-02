Assassin’s Creed Mirage: Update 1.07 mit Permadeath und mehr erscheint heute – Das steckt drin

Zu den angekündigten Features von „Assassin’s Creed: Mirage“, auf die die Community bislang noch warten musste, gehörte der Permadeath-Modus. Wie Ubisoft bekannt gab, wird dieser heute Einzug halten.

So stellen die Entwickler im Laufe des Tages das Update auf die Version 1.07 bereit. Während auf der PS4 ein 5,31 Gigabyte großer Download bewältigt werden muss, sind es auf der PS5 lediglich 1,94 Gigabyte. Zu den interessantesten Neuerungen des Updates 1.07 gehört der Permadeath-Modus, mit dem Ubisoft Montpellier innerhalb der „Assassin’s Creed“-Serie für frischen Wind sorgen möchte.

Die Rede ist von der „Full Synchronization Challenge“, die nichts anderes als einen Permadeath-Modus darstellt. Den neuen Modus beschreiben die Entwickler von Ubisoft Montpellier als die „härteste Prüfung für eure Fähigkeiten als Assassine“.

Sobald diese Option aktiviert ist, wird Basim vom Animus getrennt, wenn er stirbt oder illegale Handlungen begeht. Zu den illegalen Handlungen gehören beispielsweise das Töten von Zivilisten oder das Verlassen des Missionsbereichs.

Diese Belohnungen warten auf euch

Sollte Basim vom Animus getrennt werden, erscheint nicht der gewohnte Bildschirm, der es euch ermöglicht, das Spielgeschehen am letzten Checkpoint fortzusetzen. Stattdessen liefert euch das Spiel Statistiken zur Spielzeit, der Gesamtzahl der Auseinandersetzungen, der Todesursache, der Anzahl der getöteten Feinde oder dem gewählten Schwierigkeitsgrad.

Anschließend wird euer Spielstand gelöscht. Wollt ihr den Permadeath-Modus ein weiteres Mal in Angriff nehmen, müsst ihr die Kampagne von vorne beginnen. Zudem ist zu bedachten, dass der Permadeath-Modus nur vor dem Start einer neuen Kampagne aktiviert werden kann. Während des Spiels ist dies genauso wenig möglich wie eine Deaktivierung des Permadeath-Modus.

Schließt ihr die „“Full Synchronization Challenge“ auf dem leichten Schwierigkeitsgrad ab, werdet ihr mit einem Emblem ausgezeichnet. Während auf dem normalen Schwierigkeitsgrad zusätzlich das „Rayhan“-Outfit als Belohnung wartet, schaltet ihr mit dem Abschluss des Permadeath-Modus auf dem schweren Grad neben den Belohnungen der anderen Stufen sechs frische Farben frei, die ihr auf spezielle Outfits anwenden könnt.

Ein weiteres Feature, das mit dem Update 1.07 den Weg in „Assassin’s Creed: Mirage“ findet, ist die Transmog-Funktion. Dieses Feature ermöglicht es euch, jede Rüstung von Basim als Outfit zu tragen. Zudem versprechen die Entwickler von Ubisoft Montpellier ein neues Easteregg in Form eines Assassinen, der in der Spielwelt versteckt wurde, sowie diverse Fehlerbehebungen und Optimierungen.

Den kompletten Changelog zum Update 1.07 findet ihr wie gehabt auf der offiziellen Website. „Assassin’s Creed: Mirage“ ist für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

