Need for Speed Unbound: Ein weiteres Jahr Support angekündigt – Diese Inhalte sind geplant

Need for Speed Unbound:

Wie Criterion Games ankündigte, wird das Studio das 30. Jubiläum der "Need for Speed"-Reihe mit neuen Inhalten zu "Need for Speed: Unbound" feiern. Wir verraten euch, welche Inhalte das Studio in den kommenden Monaten veröffentlicht.

In diesem Jahr feiert Electronic Arts‘ Rennspiel-Reihe „Need for Speed“-Reihe ihren mittlerweile 30. Geburtstag. Wie Criterion Games bekannt gab, wird das Studio dieses Jubiläum mit einem Jahr weiterer Unterstützung für „Need for Speed: Unbound“ begehen.

Bei der Post-Launch-Unterstützung für das Jahr 2024 hält Criterion Games am bisherigen Konzept fest und wird uns alle drei Monate mit einer neuen Season versorgen. In der Welt von „Need for Speed: Unbound“ tragen die Seasons den Namen „Volumes“. Los geht es im Februar 2024 mit „Volume 6“.

Zu den neuen Inhalten der in diesem Monat startenden Season gehört unter anderem der „Premium Speed Pass“. Dieser räumt Käuferinnen und Käufern den sofortigen Zugriff auf eines der neuen Fahrzeuge, seine benutzerdefinierten Varianten und alle Anpassungsmöglichkeiten ein. Hinzukommen exklusive optische Extras.

Die kostenlose Version des „Speed Pass“ bleibt natürlich erhalten.

Neue Spiel-Modi sorgen für Kurzweil

Neben dem Start des „Premium Speed Pass“ verspricht „Volume 6“ spannende Kopf-an-Kopf-Rennen mit Fahrzeugen aus dem Hause Audi. Weiter geht es im Mai 2024 mit „Volume 7“. Hier dürfen wir uns auf Drag-Rennen einstellen, die sich laut Entwicklerangaben an ihren Pendants aus „Need for Speed: Underground“ orientieren.

Die im August 2024 startende achte Season hingegen umfasst den „Cops vs. Racers“-Modus. Solltet ihr euch hier an „Need for Speed: Hot Pursuit“ erinnert fühlen, dann liegt ihr richtig. Noch keine konkreten Details nannte Criterion Games zur „Volume 9“ (Oktober bis Dezember 2024).

Wie sich der heutigen Ankündigung entnehmen lässt, plant Criterion Games zudem regelmäßige Events, Herausforderungen und Quality-of-Life-Verbesserungen, auf die die Entwickler zu gegebener Zeit eingehen.

„Wir sehen dieses Jahr als eine Möglichkeit, zu testen und zu lernen und zu verstehen, was für euch am besten funktioniert“, so Criterion Games. „Die Verpflichtung zu einem erweiterten Unbound-Live-Service ermöglicht es uns, wirklich auf dem Feedback aufzubauen, das wir auf verschiedene Weisen sammeln werden.“

„Wir arbeiten eng mit einem speziellen Spieler-Rat zusammen. Eine tolle Gruppe von NFS-Influencern, Kernmitgliedern der Community und Spielern, um zu verstehen, was ihnen und ihren Communities wichtig ist.“

„Need for Speed: Unbound“ erschien im November 2022 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

