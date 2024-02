Xbox Studios: Erste Titel für die Switch angekündigt – Die PS5 dürfte in Kürze folgen

Im Rahmen der heutigen Nintendo Direct bestätigte Microsoft mit "Grounded" und "Pentiment" die ersten Xbox-Titel für die Switch. Entsprechende Ankündigungen für die PS5 dürften in Kürze folgen.

In der vergangenen Woche bezogen die führenden Köpfe von Xbox Stellung zu den Gerüchten um die zukünftige Multiplattform-Strategie der Xbox Studios. Im Zuge des Podcasts kündigte Microsoft an, dass das Unternehmen die Portierung von vier kleineren Xbox-Titeln auf andere Plattformen vorbereitet.

Die heutige Nintendo Direct-Ausgabe wiederum nutzte Microsoft, um die ersten beiden Portierungen anzukündigen. So viel vorweg: Mit einer Überraschung solltet ihr dabei nicht rechnen. Stattdessen gab der Redmonder Software-Riese bekannt, dass mit „Pentiment“ und dem Multiplayer-Titel „Grounded“ zwei Spiele aus dem Hause Obsidian Entertainment den Weg auf die Switch finden, die in den letzten Tagen bereits mit einem Multiplattform-Release in Verbindung gebracht wurden.

Den Anfang macht „Pentiment“, das bereits am morgigen Donnerstag, den 22. Februar 2024 für Nintendos Konsolen-Handheld-Hybrid erscheint. „Grounded“ wiederum folgt am 16. April 2024.

Die heutigen Ankündigungen für die Switch lassen vermuten, dass die beiden Titel in Kürze auch für die PS5 bestätigt werden.

Microsoft bereitet weitere Ankündigungen vor

Bei „Pentiment“ und „Grounded“ wird es nicht bleiben. Wie eingangs erwähnt, bestätigte Microsoft in der letzten Woche nämlich insgesamt vier Titel für weitere Plattformen. Als sicher gilt, dass wir es hier mit dem Online-Piraten-Abenteuer „Sea of Thieves“ und dem Action-Titel „Hi-Fi Rush“ zu tun haben.

Befeuert wurden die Gerüchte um die PS5- und Switch-Portierungen der beiden Titel von den Entwicklern selbst. In Fall von „Hi-Fi Rush“ wurden in den Datensätzen des Anniversary-Updates beispielsweise digitale T-Shirts entdeckt, die mehr als offensichtlich auf Plattformen wie die Switch, die PS5 und den Epic Games Store hinwiesen.

Bei „Sea of Thieves“ hingegen befeuerte ein offizieller Tweet die Gerüchte um Umsetzungen auf die PS5 und die Switch.

Sollten offizielle Ankündigungen für die PS5 folgen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort. Bei den vier angekündigten Titeln muss es übrigens nicht bleiben. Stattdessen deutete Phil Spencer, der CEO von Microsofts Gaming-Sparte an, dass weitere Xbox-Titel portiert werden könnten.

Laut eigenen Angaben bezieht sich Spencer hier in erster Linie auf kleinere oder ältere Titel. Geht es um Produktionen wie „Starfield“ oder bekannte Serien wie „Halo“, dann sollen diese auch zukünftig als „Flaggschiff-Titel für die Xbox-Konsolen“ genutzt werden.

