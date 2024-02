Sea of Thieves für PS5: Offizieller Hinweis? Ruderboote sind manchmal blau

In den vergangenen Wochen kam mehrfach das Gerücht auf, dass “Sea of ​​Thieves” den Weg auf PS5- und Switch-Konsolen finden wird. Erfahren werden wir es vielleicht am morgigen Donnerstag. Denn ab 21 Uhr möchten Phil Spencer, Sarah Bond und Matt Booty, die drei wichtigsten Köpfe der Xbox, über die Zukunft der Sparte sprechen.

Für Gesprächsstoff sorgt schon heute ein neuer Tweet auf dem X-Kanal von „Sea of Thieves“. Denn mit einer Art Gedicht – so glauben viele Follower – erfolgt ein recht plausibler Hinweis.

Moment, worauf wollten wir hinaus?

Der Tweet wurde im Laufe des Nachmittags abgesetzt und lautet wie folgt:

Ruderboote sind rot, und manchmal sind sie blau, andere Male sind sie grün, Gelegentlich sind sie auch weiß... Moment, worauf wollten wir hinaus?

Allzu schwer ist das Rätsel unter Berücksichtigung der vergangenen Gerüchte nicht. Es ist bekannt, dass Xbox (grün), Nintendo (rot) und PlayStation (blau) feste Markenfarben haben. Weiß wird oft dem PC-Format zugeschrieben und könnte im Fall von “Sea of Thives” bedeuten, dass der Titel im Epic Games Store landen wird.

Die Reaktionen auf den Tweet waren nicht in allen Fällen von Begeisterung geprägt. So schrieb ein Follower: “Nintendo ist rot, PlayStation blau, Xbox ist grün, bitte sagt, dass es nicht wahr ist.”

Einen ähnlichen Gedankengang dürfte auch Ubisoft haben, dessen “Skull and Bones” in dieser Woche auf den Markt kommt bzw. in der Early Access-Version bereits kam. Beide Spiele ähneln sich und auf den PlayStation-Konsolen hätte “Skull and Bones” ohne direkte Piratenkonkurrenz vielleicht mehr Zugkraft.

Veilchen sind auch blau

Auch der The-Verge-Journalist Tom Warren meldete sich zum „Skull and Bones“-Tweet zu Wort und steuerte ein ganz eigenes Gedicht bei, das im englischen Original einen besseren Reim ergibt:

Roses are red, Violets are blue, Hi-Fi Rush is coming to PlayStation, And so are you.

Den Gerüchten und Spekulationen der vergangenen Wochen zufolge soll auch “Hi-Fi Rush” den Weg auf konkurrierende Konsolen finden.

Welche weiteren der bisher Xbox-exklusiven Games folgen und ob an den Gerüchten überhaupt etwas dran ist, werden wir im Laufe des morgigen Abends erfahren. Die neusten Hinweise deuten aber sehr darauf hin, dass sich beim einen oder anderen Spiel der Verlust der Exklusivität anbahnt.

Xbox-Hardware wird bleiben

Während Xbox-Spiele auf fremden Konsolen nicht für den Kauf einer Xbox-Konsole sprechen und schon PC-Versionen damit in Verbindung gebracht werden, dass der Hardware-Verkauf schwächelt, wird sich Microsoft nicht aus dem Xbox-Hardware-Geschäft zurückziehen.

Das soll das Xbox-Oberhaupt Phil Spencer den Mitarbeitern während eines internen Meetings mitgeteilt haben:

Da Microsoft auf dem Konsolenmarkt eine eher untergeordnete Rolle spielt, aber mittlerweile einer der größten Publisher ist, klingt der übergreifende Verkauf von Videospielen wie ein konsequenter Schritt.

Xbox und Activision Blizzard sind zusammen ein ziemliches Schwergewicht, das finanziert werden muss. Und die Konsolen von Sony und Nintendo stellen einen riesigen Markt mit einer Installationsbasis von rund 200 Millionen PS5- und Switch-Konsolen dar. Die Switch kommt auf 139,36 Millionen Verkäufe, die PS5 auf 54,8 Millionen Exemplare.

Die Xbox Series X und Xbox Series S erreichen zusammen geschätzte 24 bis 25 Millionen Verkäufe. Und direkt zum Launch müssen die Spiele von Microsoft nicht bei der Konkurrenz landen, die laut Xbox-Finanzchef Tim Stuart ohnehin mehr als Konkurrenz betrachtet wird. Laut Microsoft-CEO Sateya Nadella möchte das Unternehmen auf allen Konsolen ein guter Publisher sein.

