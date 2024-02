PS5: Diese Xbox-Titel erscheinen für Sonys Konsole – Bericht

Wie Microsoft zum Start in die neue Woche bekannt gab, wird am Donnerstag Abend ein Podcast stattfinden. In diesem wird das Team rund um Gaming-CEO Phil Spencer über die neue strategische Ausrichtung der Xbox-Sparte sprechen.

Die Kollegen von The Verge wollen bereits mehr wissen und berichten unter mit der Sachlage vertraute Quellen, dass Microsoft in der Tat ausgewählten Xbox-Titeln den Weg auf die Konkurrenzplattformen ebnen möchte. Allerdings in einem deutlich kleineren Rahmen, als die letzten Gerüchte vermuten ließen.

Wie die Quellen gegenüber The Verge bestätigten, haben wir es bei „Hi-Fi Rush“ und „Pentiment“ mit den ersten Titeln zu tun, die unter anderem für die PS5 erscheinen. Sollten sich diese Angaben bewahrheiten, dann würde sich an Microsofts Vorgehensweise zumindest kurzfristig nichts ändern.

Schließlich veröffentlichte der Software-Riese kleinere kreative Titel bereits in der Vergangenheit für andere Plattformen. Darunter „Cuphead“ für die PS4 oder die „Ori“-Reihe für die Switch. Im März folgt zudem das narrative Adventure „As Dusk Falls“.

Weitere Titel könnten folgen

Ein anderer Xbox-Titel, der von der Reichweite zusätzlicher Plattformen profitieren soll, ist Rares Piraten-Abenteuer „Sea of Thieves“. Hier ist laut den Quellen von The Verge im Laufe des Jahres mit einer Umsetzung für Systeme wie die PS5 zu rechnen. Wie The Verge ergänzte, könnten weitere Xbox-Spiele für einen Multiplattform-Release in Frage kommen. Konkrete Namen wurden allerdings nicht genannt.

Weiter heißt es, dass vor allem das verlangsamte Wachstum des Xbox beziehungsweise PC Game Pass dazu geführt habe, dass Microsoft mit der Veröffentlichung von Xbox-Spielen für weitere Plattformen zusätzliche Einnahmen generieren möchte. Vom ausgerufenen Ziel, es bis zum Jahr 2030 auf 100 Millionen Game Pass-Abonnenten zu bringen, sei das Redmonder Unternehmen derzeit nämlich weit entfernt.

Hinzukommt die Übernahme des Publisher-Schwergewichts Activision Blizzard, die sich Microsoft im vergangenen Jahr fast 69 Milliarden US-Dollar kosten ließ und irgendwie refinanzieren möchte.

Microsoft selbst äußerte sich zu den Gerüchten der letzten Tage nicht und wird diese Strategie sicherlich auch beim aktuellen Bericht aus dem Hause The Verge beibehalten. Allerdings gilt das Magazin als eine verlässliche Quelle, sodass wir davon ausgehen dürfen, dass sich die Angaben zur neuen Strategie von Microsoft bewahrheiten.

Weitere Berichte besagen, dass sich Microsoft zur Xbox-Hardware bekennen und darauf hinweisen wird, dass uns das Unternehmen auch weiterhin mit Xbox-Konsolen und entsprechender Hardware versorgen wird. Dies soll Microsofts Gaming-CEO Phil Spencer laut der Journalistin Shannon Liao bereits am Dienstag letzter Woche intern bestätigt haben.

Spätestens Donnerstag Abend wissen wir mehr.

Quelle: The Verge

