Final Fantasy 7 Rebirth: Bossgegner Jenova-Geburt besiegen – Tipps, Tricks

Der Bossgegner Jenova-Geburt in "Final Fantasy 7 Rebirth" ist ein wahres Monster. In diesem Guide geben wir euch einige Tipps, wie ihr den Boss klein bekommt.

Achtung, es folgen massive Spoiler: Im Action-RPG-Hit „Final Fantasy 7 Rebirth“ setzen Cloud, Aerith & Co. ihre Jagd auf Bösewicht Sephiroth fort. Natürlich müssen sie sich erneut allerlei mächtigen Monstern in fordernden Kämpfen entgegenstellen. Eines davon ist Jenova-Geburt, dem ihr in Kapitel 5 des Spiels begegnet. In unserem Guide geben wir euch einige Tipps und Tricks mit auf den Weg, wie ihr aus dem Duell mit diesem Bossgegner siegreich hervorgeht.

Nach den zuvor eher einfachen Bosskämpfen zieht der Schwierigkeitsgrad hier wieder merklich an. Dass dieser Bosskampf recht knifflig sein kann, liegt unter anderem daran, dass ihr auf viele Dinge achten müsst, die gleichzeitig auf dem Bildschirm ablaufen.

Der Körper des Bossgegners verändert sich zusehends

Im Kontrast dazu bewegt sich Jenova-Geburt übrigens sehr wenig. Davon solltet ihr euch jedoch nicht täuschen lassen, denn wenn ihr den Nahkampf übergeht, werdet ihr in der Regel sehr viel Schaden einstecken. Das liegt unter anderem an einer Attacke, bei der dieser „Final Fantasy 7 Rebirth“-Boss Laser abfeuert. Sicherer ist es deshalb, mit Barret aus sicherer Entfernung anzugreifen und mit Cloud sowie Tifa primär Magie einzusetzen.

Sobald möglich, solltet ihr eure Angriffe auf den Kopf des Bosses fokussieren. Auf diese Weise richtet ihr nicht nur viel Schaden an, sondern treibt auch dessen Schockleiste schnell nach oben. Schöner Bonus: Der Schockzustand von Jenova-Geburt hält ziemlich lange an. Ihr habt also recht viel Zeit, um großen Schaden mit eurem Trio zu verursachen. Wenn der Boss wehrlos ist, solltet ihr also unbedingt eure mächtigsten Attacken entfesseln.

Die Analyse verrät, dass Jenova-Geburt keine Schwäche hat.

Im Nahkampf kann der Boss schweren Schaden anrichten.

Wenn ihr es euch zutraut, könnt ihr es natürlich trotzdem probieren. Fokussiert euch dabei auf den Kopf!

Nachdem ihr dem „Final Fantasy 7 Rebirth“-Bossgegner ungefähr ein Drittel seiner Lebensenergie abgezogen habt, wird er beginnen, in der Arena herumzuspringen. Außerdem werden Jenova-Geburt mehrere neue Körperteile wachsen. Konzentriert eure Angriffe auf diese eher schwachen Auswüchse, um die Schockleiste des Bosses schnell in die Höhe zu treiben. Habt ihr dem Monster rund zwei Drittel der Lebensenergie abgezogen, erscheinen sogar noch mehr Auswüchse!

Diese Tentakeln, die nun in der Arena zu sehen sind, halten zwar nicht sonderlich viel aus, können jedoch ziemlich nervig werden und eure Aktionen unterbrechen. Ein weiterer Grund, um diese Dinger schnellstmöglich loszuwerden! Nützlich kann hier ein flächendeckender Angriff sein, mit dem ihr direkt mehrere Tentakel gleichzeitig auslöschen könnt. Wenn ihr vorsichtig seid und nichts überstürzt, kriegt ihr Jenova-Geburt so langsam aber sicher klein.

Euch wird sicherlich aufgefallen sein, dass wir euch in diesem „Final Fantasy 7 Rebirth“-Guide bisher keine elementaren Angriffe empfohlen haben. Das liegt kurz gesagt schlichtweg daran, dass dieser Bossgegner keine Schwäche gegen Blitz, Eis, Feuer, Wind oder andere Attacken hat. Das macht den Kampf, gerade auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad des Action-RPGs, zwar noch einmal etwas härter, jedoch keineswegs unmöglich.

Jenova-Geburt kann mächtige Angriffe entfesseln!

Vernachlässigt während des Kampfes nicht eure Deckung.

Dieser „Final Fantasy 7 Rebirth“-Bossgegner hat mehrere Auswüchse, die ihr attackieren könnt.

Haltet euch also an die zuvor geschilderte Vorgehensweise: Bleibt eher auf Abstand und fokussiert eure Angriffe auf den Kopf von Jenova-Geburt oder später dessen Auswüchse beziehungsweise Tentakeln. Treibt so die Schockleiste des Bossgegners in die Höhe und sobald der Schockzustand getriggert wurde, könnt ihr ihm im Nahkampf endlich die volle Breitseite verpassen. So bekommt ihr dieses Monster Stück für Stück klein und holt euch den Sieg.

Damit sind wir nun auch schon am Ende unseres kleinen Guides angelangt. Falls ihr noch weitere Tipps zum Action-RPG-Hit benötigen solltet, etwa zur Chocobo-Jagd, dem Kartenspiel „Blut der Königin“ oder zu anderen starken Bossgegnern, werft gerne einen Blick in unsere übrigen Artikel. Ansonsten wünschen wir euch natürlich auch weiterhin viel Spaß auf eurer epischen Abenteuerreise mit Cloud, Tifa und ihren Freunden.

„Final Fantasy 7 Rebirth“ ist seit dem 29. Februar 2024 exklusiv für die PlayStation 5 verfügbar.

