Baldur’s Gate 3: Einige Begleiter haben mehr Content als andere, kritisieren Spieler

In dem beliebten Rollenspiel "Baldur's Gate 3" werden die Protagonisten von verschiedenen Begleitern unterstützt. Von diesen stehen einige Charaktere in der Kampagne mehr im Fokus, kritisieren nun die Spieler.

Der Erfolg von „Baldur’s Gate 3“ scheint kaum zu stoppen zu sein. Wie die Entwickler von Larian kürzlich erst mitteilten, konnte das Rollenspiel mittlerweile mehr als zehn Millionen Spieler erreichen. Der Titel erschien im vergangenen August zuerst auf dem PC und folgte im September auf die PlayStation 5. Spieler auf der Xbox Series X|S durften ab Dezember nach Faerûn reisen.

Auch wenn „Baldur’s Gate 3“ bei den Spielern hoch im Kurs steht und von seinen Entwicklern weiterhin verbessert wird, gibt es einige Details, die von den Nutzern kritisiert werden. So startete ein Spieler unlängst die Diskussion, dass einige Begleiter in der Kampagne öfter im Rampenlicht stehen, während andere Charaktere ab einem bestimmten Punkt nichts mehr zu tun hätten.

Steht Shadowheart zu sehr im Mittelpunkt?

Auf Reddit schrieb der Nutzer „JRStors“ kürzlich seine Kritik nieder und fragte seine Mitspieler nach ihrer Meinung. Der Spieler gab an, dass es ihn nach dem mehrfachen Durchspielen von „Baldur’s Gate 3“ störe, dass einige Begleiter sehr viel Content im Spiel hätten, während andere kaum etwas zu tun haben. Als Beispiel wurde etwa genannt, dass Wyll und Karlach ab einem bestimmten Zeitpunkt nur noch mitlaufen würden, während sich Shadowheart und Lae’zel wie ein weiterer Hauptcharakter neben dem Tav oder Durge der Spieler anfühlen würden. Selbst Gale, ein Charakter, den es bereits im Early Access des Spiels gab, würde nach dem Start des Spiels bis zum Ende von Akt 2 wenig zur Geltung kommen.

Die Mitspieler auf Reddit stimmen zu, dass besonders Shadowheart im Mittelpunkt von „Baldur’s Gate 3“ zu stehen scheint und andere Charaktere in den Hintergrund drängt. Wyll hätte den Nutzern zufolge viele Inhalte, in denen er aber von anderen Begleitern überschattet würde. Besonders Fans derfühlen sich anscheinend übergangen. Der Paladin hätte den wenigsten Content von allen Begleitern, der dazu auch noch verbuggt zu sein scheint. Denn in einigen Szenen verrät Minthara wichtige Plotpunkte, die die Spieler eigentlich erst zu einem späteren Zeitpunkt erfahren würden.

Apropos Minthara: Larian hat kürzlich Hotfix #20 veröffentlicht, mit dem ein Bug behoben wurde, durch den der beliebte optionale Charakter der Gruppe nicht mehr folgen wollte. Die Entwickler arbeiten derzeit schon an weiteren Features für das Rollenspiel. So soll im Laufe des Jahres eine offizielle Mod-Unterstützung für alle Plattformen erscheinen.

