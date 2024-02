Baldur’s Gate 3: Kein Ende des Erfolgs in Sicht – Larian nennen beeindruckende Verkaufszahlen

In einem Dialog mit der Community nannten die Entwickler der Larian Studios aktuelle Verkaufszahlen zum Rollenspiel "Baldur's Gate 3". Wie bekannt gegeben wurde, erreichte das Fantasy-Abenteuer innerhalb weniger Monate einen beeindruckenden Meilenstein.

In der vergangenen Woche bestätigten die Entwickler der Larian Studios noch einmal, dass die Entwickler mit „Baldur’s Gate 3“ noch lange nicht fertig sind.

Laut eigenen Angaben arbeitet das Studio derzeit nicht nur an weiteren Bugfixes und Verbesserungen. Zudem kündigte Larian eine plattformübergreifende Mod-Unterstützung an, die im Laufe des Jahres startet. In einem aktuellen Dialog mit der Community sprachen die Entwickler passend zu dieser Ankündigung über den anhaltenden Erfolg von „Baldur’s Gate 3“ und bestätigten den nächsten beeindruckenden Meilenstein.

Demnach erreichte „Baldur’s Gate 3“ innerhalb weniger Monate die Marke von zehn Millionen verkauften Einheiten. 2,5 Millionen abgesetzte Spiele entfallen dabei auf die Early-Access-Fassung. Die restlichen verkauften Einheiten steuerte die Vollversion bei.

Während die Vollversion von „Baldur’s Gate 3“ im August 2023 an den Start ging, folgte die PS5-Fassung im September. Die Xbox-Version ließ aufgrund technischer Probleme mit dem lokalen Coop auf der Xbox Series S bis zum Dezember 2023 auf sich warten.

Auch auf Steam weiterhin ein Dauerbrenner

Dass „Baldur’s Gate 3“ neben den beeindruckenden Verkaufszahlen eine aktive Community vorzuweisen hat, verdeutlichten die letzten Tage. Alleine auf Steam brachte es das gefeierte Rollenspiel zuletzt auf durchschnittlich 644.205 gleichzeitig aktive Spielerinnen und Spieler. Handfeste Zahlen zu den Konsolen-Versionen liegen leider nicht vor.

Wir können wohl davon ausgehen, dass die in der letzten Woche für alle Plattformen angekündigte Mod-Unterstützung dafür sorgt, dass „Baldur’s Gate 3“ bei der Gaming-Community auch langfristig hoch im Kurs stehen wird. Einen konkreten Termin bekam der Start des Modding-Features bislang leider spendiert.

Stattdessen sprechen die Larian Studios lediglich davon, dass das Feature im Laufe des Jahres den Weg auf den PC und die Konsolen finden wird.

Großen Wert legen die Larian Studios laut eigenen Angaben auf einen reibungslosen Start des Modding-Features, da die Entwickler verhindern möchten, dass es zu technischen Problemen kommt, die Mods zerstören oder zu Fehlern im Spiel an sich führen. Dementsprechend habe das Studio bei der Implementierung der Mods noch einiges an Arbeit vor sich.

„Baldur’s Gate 3“ ist für den PC, die PS5 sowie die Xbox Series X/S erhältlich und wird seit dem Launch regelmäßig mit Bugfixes und technischen Verbesserungen unterstützt.

Alle relevanten Meldungen und Details zu den jeweiligen Updates findet ihr in unserer Themen-Übersicht.

