Rise of the Ronin: Neuer Podcast gestartet – Erste Episode liefert zahlreiche Details zur Spielwelt

Rise of the Ronin:

Wenige Wochen vor dem Release des Samurai-Abenteuers starteten PlayStation und Team Ninja eine dreiteilige Podcast-Episode zu "Rise of the Ronin". Die erste Episode steht ab sofort zur Ansicht bereit und liefert uns neue Details zur Spielwelt.

Zu den potenziellen Software-Highlights der nächsten Wochen zählt sicherlich das PS5-exklusive Samurai-Abenteuer „Rise of the Ronin“ von Team Ninja. Das Studio zuletzt mit Titeln wie „Nioh“ oder „Wo Long: Fallen Dynasty“ auf sich aufmerksam.

Nachdem uns PlayStation in den letzten Tagen mit diversen Video zu „Rise of the Ronin“ versorgte, in denen uns unter anderem das Kampfsystem und die zur Verfügung stehenden Waffen vorgestellt wurden, startete wenige Wochen vor dem Release des PS5-Exklusiv-Titels eine dreiteilige Podcast-Reihe.

Die erste Episode des Podcasts steht ab sofort zur Verfügung und bringt es auf eine Laufzeit von 40 Minuten. In der ersten Ausgabe dreht sich alles um die Spielwelt von „Rise of the Ronin“ und die damit verbundenen Inhalte.

Moderiert wird der Podcast vom Host Gregor Kartsios, den die meisten unter euch durch Rocket Beans TV kennen dürften.

Ein kooperatives Abenteuer für Genrefans wie Neulinge

Um uns einen Eindruck von dem zu vermitteln, was mit „Rise of the Ronin“ auf uns zukommt, stellte Team Ninja vor ein paar Tagen einen umfangreichen FAQ-Artikel zur Verfügung. Wie sich diesem entnehmen ließ, haben wir es beim nächsten großen Projekt des Studios mit einem Titel zu tun, der uns in das Japan des Jahres 1683 entführt.

„Nach drei Jahrhunderten der Gewaltherrschaft des Tokugawa-Shogunats kreuzen die Schwarzen Schiffe des Westens an den Grenzen des Landes auf, das daraufhin im Chaos versinkt. Umgeben von Krieg, Seuche und politische Unruhen wählt ein namenloser Krieger seinen eigenen Weg und hält dabei das Schicksal Japans in den Händen“, heißt es zur Handlung weiter.

Wir übernehmen die Kontrolle über einen Ronin, einem Samurai ohne Herren. In der Rolle des unfreiwilligen Helden nehmen wir den Kampf um die Freiheit Japans auf. Wahlweise alleine oder kooperativ mit bis zu drei weiteren Spielerinnen und Spielern. Im Gegensatz zu den früheren Titeln des Studios dachte Team Ninja dieses Mal auch an Neulinge.

Insgesamt wartet „Rise of the Ronin“ mit drei unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden auf. Darunter einem Story-Modus für Spielerinnen und Spieler, die einfach nur der Geschichte folgen möchten. Hinzukommen der normale Modus und ein schwerer Grad, der auch erfahrene Genre-Fans gehört fordern soll.

„Rise of the Ronin“ erscheint am 22. März 2024 für die PS5.

Weitere Meldungen zu Rise of the Ronin.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren