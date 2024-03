Temtem: Letzte Updates angekündigt – Mikrotransaktionen werden entfernt

Die Entwickler von Crema verabschieden sich langsam aber sicher von ihrem Monster-MMO „Temtem“. Vor wenigen Wochen hatte das Team sein nächstes Projekt „Temtem: Swarm“ angekündigt, das von den Fans aber eher kritisch aufgenommen wurde.

Nun soll das MMO „Temtem“ noch zwei weitere Updates erhalten, während das Team auf Korrektur- und Balance-Patches für das Spiel umstellt und sich anderen Aufgaben widmet. Die nächste Aktualisierung steht bereits für Juni an und soll nicht nur eine Arcade ins Spiel bringen, sondern auch die Mikrotransaktionen entfernen.

Team habe den „Unmut der Spieler“ gegenüber Mikrotransaktionen verstanden

Über Steam teilte Crema seine weiteren Pläne für „Temtem“ mit. Das nächste Update für das Monster-Spiel wird Version 1.7 sein, die im kommenden Juni erscheinen und den letzen neuen Content zu dem Titel bringen wird, der im Rahmen der Kickstarter-Kampagne versprochen wurde. Dies wird die Arcade sein, in der sich die Nutzer mit einer Reihe von Mini-Spielen mit „Temtem“-Thema beschäftigen können. Darüber hinaus wird die Premium-Währung entfernt und Items, die bislang nur über diese Währung oder den Battle Pass erworben werden können, werden dann zu der normalen Ingame-Währung Feathers erhältlich sein.

Das letzte große Update soll Version 1.8 sein, das den Entwicklern zufolge alle FOMO-Mechaniken (Fear of Missing Out) aus „Temtem“ entfernen wird. Dies bedeutet, dass es möglich sein wird, jeden vorherigen Tamer Pass zu spielen, um dessen Belohnungen zu erhalten. Update 1.8 soll auch einige weitere Änderungen an der Lebensqualität mit sich bringen, die auf die Langlebigkeit des Spiels abzielen. „Unsere Mission ab 1.8 ist es, das Spiel unterhaltsamer, unterhaltsamer, lohnender und autarker zu machen, auch ohne große Updates“, so Crema. Das Studio wird mit „kleineren Updates“ fortfahren, die sich auf Fehlerbehebungen und Balance-Optimierungen konzentrieren. „Wir haben nicht die Absicht, das Spiel oder seinen Server zu schließen.“

Das Team arbeitet derzeit an dem Titel „Temtem: Swarm“. Crema begründete das neue Spiel damit, dass „unendliche Inhalte“ für „Temtem“ nicht möglich wären, da diese nicht nur zeit- sondern auch kostenintensiv wären. Das Spiel würde zwar ein MMO-Label tragen, dies würde aber nicht bedeuten, dass der Titel unendlich weitergehen würde.

