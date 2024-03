Helldivers 2: Beliebter Shooter hat einen Game Master wie bei D&D

Derzeit ist „Helldivers 2“ der Arrowhead Game Studios ungemein beliebt. Zum Start des Spiels am 8. Februar 2024 standen die Spieler auf PlayStation 5 und dem PC buchstäblich Schlange, um auf die Server zu kommen. Mittlerweile wurde die Kapazität erweitert, um 800.000 gleichzeitigen Spielern Platz zu bieten.

Für den Erfolg ist jedoch nicht nur der actionreiche Kampf der Spieler gegen ihre unterschiedlichen Feinde ausschlaggebend, sondern auch die spannende Geschichte, die „Helldivers 2“ Woche für Woche erzählt und seinen Nutzern dadurch neue Herausforderungen bietet. Für diese Story hat das Spiel einen waschechten Game Master, wie man ihn etwa bei Pen-&-Paper-Rollenspielen wie „Dungeons & Dragons“ oder „Das Schwarze Auge“ erwarten würde.

Game Master reagiert auf die Aktionen der Spieler

Dieser Game Master zieht die Fäden im ewigen Krieg um die Demokratie und reagiert in Echtzeit auf das Verhalten der Spieler in „Helldivers 2“. So nutzt GM Joel die Informationen über die Ereignisse im Shooter dazu, um zu entscheiden, welcher Hauptbefehl in Kraft tritt, welcher Tagesbefehl aktiv ist und wo die Feinde angreifen. Der Entwickler Arrowhead gab an, das Spiel lange laufen lassen zu wollen. Dafür sei jedoch mehr nötig, als ein Kalender mit automatisierten Ereignissen. Daher hat man sich für einen Game Master entschieden, der in Echtzeit in „Helldivers 2“ eingreifen kann.

Dies bedeute jedoch auch, dass Joel so manches Mal zu ungünstigen Zeiten an den Rechner eilen muss, um ungünstige Situationen zu bereinigen, wie der Chef des Entwicklers, Johan Pilestedt, angab: „Es gab einige plötzliche Momente, in denen vielleicht ein Planet zu leicht oder einer zu schwer war und [Joel] mitten in der Nacht aufstehen musste, um den Automatons ein wenig Verstärkung zu geben, damit die Spieler [den Planeten] nicht zu schnell einnehmen.“ Der enorme Erfolg führte dazu, dass Joel kaum noch zum Schlafen kam und dem Team mitunter um 4 Uhr nachts noch Nachrichten schickte. Deshalb wurde das GM-Team um Helfer und Berater erweitert.

Neben dem Schabernack, den sich der GM ausdenkt, bietet „Helldivers 2“ nun auch planetare Gefahren. Diese wurden mit Patch 1.000.100 zu dem Shooter hinzugefügt, der derzeit bereits auf dem PC verfügbar ist. Das Update soll in Kürze auch für die PlayStation 5 erscheinen.

