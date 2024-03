Unicorn Overlord: Erste Testwertungen zum morgen erscheinenden Strategie-Rollenspiel

Die Veröffentlichung des Strategie-Rollenspiels „Unicorn Overlord“ steht unmittelbar bevor. Ab dem morgigen 8. März 2024 wird das neue Abenteuer von Vanillaware („Odin Sphere Leifthrasir“, „Dragon’s Crown“, „13 Sentinels: Aegis Rim“) für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und die Nintendo Switch erhältlich sein.

Somit kann es nicht schaden, wenn man vorab einige internationale Testwertungen erhält. Und die Kollegen haben tatsächlich die ersten Kritiken veröffentlicht, die uns verraten, ob auch „Unicorn Overlord“ den Vorschusslorbeeren des Entwicklerstudios gerecht werden kann.

Einzigartig in klassischer Vanillaware-Manier

Unter anderem schreiben die Kollegen von IGN in ihrem Fazit:

„Wenn ich über die unglaublich vielfältige und bemerkenswert kreative Welt nachdenke, die ich während meiner 45-stündigen Reise erkundet habe, fühlten sich alle Probleme, die ich mit Unicorn Overlord hatte, als nichts weiter als Erbsenzähler an. Das taktische Kampfsystem ist einzigartig und komplex, aber dennoch leicht zu verstehen. Es verbindet gekonnt die Mechanismen vieler anderer Spiele mit intelligenten, eigenen Ergänzungen. Das interessante Terrain des Kontinents Fevrith lässt jeden Kampf einzigartig erscheinen, mit einigen der besten Kartenspielereien, die ich je in einem Strategie-RPG gesehen habe.“ Eric Zalewski via IGN

Des Weiteren wartet die Kampagne mit einer vielfältigen und kreativen Besetzung auf, die diese Fantasy-Geschichte einzigartig macht. Kurze, persönliche Geschichten sollen den „Kreislauf aus Erkundung und Befreiung“ unterstützen, sodass man stets dazu motiviert wird weitere Städte wiederaufzubauen und Schlachten zu schlagen.

Nach den ersten Wertungen kann „Unicorn Overlord“ mit einem Wertungsschnitt von 88 Punkten (via Opencritic) überzeugen. Folgende Kritiken stehen bereits zur Verfügung:

In „Unicorm Overlord“ stellen sich die Spieler dem Schicksal und kämpfen mit ihren Verbündeten um den Thron. Dabei darf man eine lebendige Welt durchreisen, Einheiten zusammenstellen und kunstvoll animierte Kämpfe führen. Heldentaten lassen euren Ruhm in all den fünf Reichen anwachsen, woraufhin ihr eine riesige Armee aufbauen könnt. Dafür stehen über 60 einzigartige Charaktere zur Verfügung, die sämtliche Fantasy-Tropes abdecken.

Wer sich einen Eindruck von „Unicorn Overlord“ verschaffen möchte, kann sich bereits eine Demo herunterladen. Zudem könnt ihr euch im folgenden Video auch das Kampfsystem in aller Ruhe anschauen:

