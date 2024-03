Dragon’s Dogma 2: Kochen lässt euch mit Live-Action das Wasser im Mund zusammenlaufen

In wenigen Tagen erscheint „Dragon’s Dogma 2“ für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie für den PC. Bevor das Rollenspiel am 22. März veröffentlicht wird, steht bereits der Charakter-Editor zur Verfügung, mit dem der eigene Held schon vor dem Start des Spiels erstellt werden kann.

Die zuständigen Entwickler von Capcom sind derzeit auf Werbetour und beantworten die brennendsten Fragen zu dem kommenden Fantasy-Game. So wurde unter anderem auch die Frage nach den Kochsequenzen im Spiel geklärt. Denn die unglaublich leckeren Szenen wurden nicht etwa mit der Ingame-Grafik erstellt, sondern sind echte Kochvideos, in denen die Spieler Fleisch in Live-Action beim Brutzeln zusehen können.

Geld wurde lieber für gutes Fleisch als für CGI ausgegeben

Nachdem die Spieler mit ihren Helden gegen miese Monster gekämpft und die Gegend erkundet haben, können sie abends am Lagerfeuer entspannen und ein stärkendes Mahl zubereiten. Einige Kollegen anderer Webseiten gaben bei ihren Vorschauen von „Dragon’s Dogma 2“ an, wie toll die Kochszenen dabei ausgefallen seien und fragten sich, wie Capcom die unglaublich realistische und schmackhaft aussehende Grafik hinbekommen habe.

In einem Interview mit der japanischen Webseite 4Gamer gab Hideaki Itsuno, der Director des Spiels, an, dass es sich bei den Kochvideos tatsächlich um reale Clips von kochendem Fleisch handele. „Das Fleisch, das im Lager gegrillt wird, ist ein Live-Action-[Video]“, so Itsuno in den Interview. „Mehrere Monate lang hatten wir mit den Camping-Enthusiasten in unserem Team ein Meeting darüber abgehalten, was am Camping so interessant ist, und einer von ihnen sagte: Ihr könnt euch so viele Bilder von Leuten ansehen, die Fleisch grillen, wie ihr wollt. Das führte dazu, dass es in das Spiel aufgenommen wurde.“

„Wir hätten das Fleisch auch mit CG darstellen können“, erklärte Itsuno weiter. „Aber wir haben uns entschieden, das Geld lieber in gutes Fleisch zu investieren. So kam es zu seiner jetzigen Form. Jede Fleischsorte, die man im Spiel erhält, sieht anders aus, wenn sie gegrillt wird.“ Wie das Kochen in „Dragon’s Dogma 2“ aussieht, lässt sich in dem folgenden Video der Kollegen von TheGamer etwa ab 3 Minuten 30 Sekunden begutachten:

Quelle: TheGamer, PCGamer

