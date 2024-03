PUBG Battlegrounds: Roadmap 2024 – Zerstörbare Umgebungen, Unreal Engine 5-Vorbereitung und mehr

Spieler von "PUBG: Battlegrounds" können sich in den kommenden Monaten auf einige Neuerungen einstellen. Die Roadmap für 2024 liefert eine Übersicht.

Krafton möchte das Live-Service-Spiel “PUBG: Battlegrounds” auch in diesem Jahr umfangreich unterstützen. Die heute veröffentlichte Roadmap verrät, was Spieler in den kommenden Monaten erleben werden.

Die Roadmap für 2024 umfasst Gameplay-Anpassungen, Optimierungen beim Matchmaking, Kooperationen und zerstörbare Umgebungen. Auch die Umstellung auf die Unreal Engine 5 befindet sich in der Vorbereitung. Gleiches gilt für User Generated Content.

Zerstörbare Umgebungen und Gameplay-Anpassungen

Laut Krafton wird es in “PUBG: Battlegrounds” bald möglich sein, den Schauplatz des Geschehens verwüstet zu hinterlassen. Mit diesem Feature erhält das Spiel laut Publisher eine neue Dimension für strategisches und taktisches Vorgehen.

Spieler sind nach der Freischaltung in der Lage, Gebäudeteile zu zerstören oder Verteidigungsbarrieren zu errichten. Diese Funktionen werden im nächsten April-Update eingeführt und es sind weitere Verbesserungen und Erweiterungen in Planung.

Die Umgebungen können bald bearbeitet werden.

Gunplay-Anpassungen sind im Rhythmus von zwei Monaten vorgesehen und sollen Spielern eine größere Vielfalt an Auswahlmöglichkeiten bieten. Die Gunplay Labs in der Arcade dienen zunächst als Testumgebung.

Des Weiteren werden Gegenstände entwickelt, die darauf abzielen, das Überleben zu unterstützen und für mehr Dynamik in den Aktionen zu sorgen. Zugleich entstehen spezielle Spielmodi für eine “entspanntere Spielerfahrung”.

Hinzukommen neue Spielsysteme: Das Team-gegen-Team-System ermöglicht es den Nutzern von “PUBG: Battlegrounds”, in Zusammenarbeit mit ihren Teamkollegen gegen ein anderes Team anzutreten und Belohnungen für das Erreichen von Siegesserien als Team zu erhalten.

Inhalte, Kollaborationen, Unreal Engine 5 und UGC

Des Weiteren sollen kommende Updates für “PUBG: Battlegrounds” neue Elemente in bereits existierenden Karten einführen. Sie werden lauft Krafton das grundlegende Gameplay beibehalten und gleichzeitig Funktionen und Inhalte aus neuen Seasons, Kooperationen oder Modi hinzufügen. Dazu gehören Kooperationen mit Fahrzeugmarken und IPs sowie progressive Waffenskins

Der Wechsel auf die Unreal Engine 5 – bzw. deren Vorbereitung – ist ebenfalls geplant. Gleiches gilt für die Vorbereitung auf User Generated Content (UGC), womit Spieler ihre eigenen Inhalte kreieren und diese nutzen.

Matchmaking und Ranked-Überarbeitungen

Krafton weist in der heutigen Ankündigung auf Matchmaking-Verbesserungen hin. Das MMR-System (Matchmaking Rating) wird optimiert, sodass ein fairer Wettbewerb zwischen Spielern mit vergleichbaren Fähigkeiten entsteht.

Beim Matchmaking orientiert sich die Software an mehreren Punkten.

Auch das Verhaltensmuster der KI in “PUBG: Battlegrounds” ist ein Thema, um ein “intensiveres und sinnvolleres Spielerlebnis mit natürlicherem Handeln und abwechslungsreicheren Situationen zu schaffen”.

Verbesserungen des Ranked-Modus sollen die Verbindung zwischen normalen Matches, Ranked-Matches und Esports zu stärken. Die Karte Rondo gesellt sich im April zum Kartenpool des Ranked-Modus. Ebenso gibt es Überlegungen, sie in den Esport einfließen zu lassen.

Zudem verspricht Krafton abgestufte und exklusive Belohnungen für den Ranked-Modus sowie eine stärkere Gewichtung von Kills.

Verstärkte Anti-Cheat-Maßnahmen sind ein weiterer Teil der Roadmap für 2024 und sollen auf normale Matches und alle Spielmodi ausgeweitet werden. Der aktive Einsatz von Deep-Learning-Technologien werde die Geschwindigkeit und Effizienz stärken.

Detaillierte Informationen zur 2024er Roadmap sind auf der offiziellen Webseite aufgelistet.

“PUBG: Battlegrounds” ist kostenlos im PlayStation Store verfügbar, zumindest in den meisten Ländern. In Deutschland werden aus Altersschutzgründen 25 Cent verlangt.

