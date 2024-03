DE-Charts im Februar 2024: Die Top 20 mit Helldivers 2, Final Fantasy 7 Rebirth und mehr

In dieser Woche versorgte uns Game, der Branchenverband der hiesigen Videospielindustrie, mit den deutschen Software-Charts aus dem Februar 2024. Im letzten Monat gelang in Deutschland gleich drei neuen Titeln der Sprung unter die Top 10.

Nachdem uns vor wenigen Tagen die britischen Software-Charts aus dem Monat Februar 2024 erreichten, stehen ab sofort die deutschen Top 20 des letzten Monats zur Ansicht bereit.

Zur Verfügung gestellt wurden die deutschen Software-Charts wie gehabt von Game, dem Verband der deutschen Spielebranche. Genau wie auf der Insel feierte Arrowheads kooperativer Multiplayer-Shooter „Helldivers 2“ auch in Deutschland einen erfolgreichen Start und sicherte sich im Februar die Spitze der hiesigen Software-Charts.

Dabei profitierte „Helldivers 2“ von der Tatsache, dass der Shooter bereits am 8. Februar 2024 erschien. Somit wurden deutlich mehr Verkaufstage erfasst als bei „Final Fantasy 7: Rebirth“.

Bei der zweiten großen Neuerscheinung berücksichtigte GSD aufgrund der späteren Veröffentlichung lediglich den 29. Februar 2024. Dennoch reichte es in den deutschen Software-Charts des letzten Monats für den dritten Platz.

Weitere Neueinsteiger in den Top 20

Zwischen die beiden Neueinsteiger schob sich im Februar 2024 die Fußball-Simulation „EA Sports FC 24“, die in den letzten Monaten zu den Stammgästen in den hiesigen Charts gehörte. Selbiges gilt für Rockstar Games‘ Open-World-Hit „GTA 5“, den Shooter „Call of Duty: Modern Warfare 3“ und „Hogwarts Legacy“. Diese sind erneut unter den zehn meistverkauften Spielen zu finden.

Weiter geht aus den Charts hervor, dass in Deutschland im letzten Monat weitere Neuerscheinungen erfolgreich starteten. Das Piraten-Abenteuer „Skull & Bones“ stieg beispielsweise auf dem siebten Platz in die Top 20 ein. Für „Mario vs. Donkey Kong“ reichte es immerhin noch für den zwölften Rang.

Zu den weiteren Neueinsteigern gehören der ungewöhnliche Survival-Titel „Pacific Drive“ auf Platz 15 und das Action-Rollenspiel „Banishers: Ghosts of New Eden“ auf Rang 16. Anbei die Übersicht über die kompletten Top 20 der deutschen Software-Charts im Februar 2024.

Die deutschen Software-Charts werden von Game Sales Data (GSD) erhoben und berücksichtigen sowohl Verkäufe aus dem deutschen Einzelhandel als aus digital abgesetzte Spiele. Lediglich die Verkäufe von Nintendo-Spielen über den eShop erfasst GSD nicht.

