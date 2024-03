Final Fantasy 7 Rebirth: Queen’s Blood sehr beliebt – Director Hamaguchi über mögliche Add-ons

In „Final Fantasy 7: Rebirth“ warten nicht weniger als 30 Minispiele auf euch, die für reichlich Kurzweil sorgen. Als Favorit der Community kristallisierte sich dabei schnell „Queen’s Blood“ heraus.

Bei „Queen’s Blood“ haben wir es mit einem strategischen Kartenspiel zu tun, das nicht nur euren Sammeltrieb weckt. Gleichzeitig wurde das Minispiel mit einer unterhaltsamen Storyline versehen. Wie der für „Final Fantasy 7: Rebirth“ verantwortliche Game Director Naoki Hamaguchi im Interview mit Red Bull bestätigte, sorgte „Queen’s Blood“ für reichlich positives Feedback.

Zudem traten Spielerinnen und Spieler mit dem Wunsch nach neuen Inhalten für „Queen’s Blood“ an das Entwicklerteam heran. Ein Wunsch, der laut Hamaguchi durchaus in die Tat umgesetzt werden könnte.

Intern hätte das Team nämlich bereits über mögliche Erweiterungen beziehungsweise neue Inhalte für „Queen’s Blood“ gesprochen.

Spruchreif ist noch nichts

Allerdings sei es laut Hamaguchi noch zu früh, um über mögliche Pläne bezüglich der Post-Launch-Unterstützung zu sprechen. „Wir haben noch keine Entscheidungen hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung von Queen’s Blood getroffen. Aber bisher haben die Medien, die es gespielt haben, sehr positive Rückmeldungen dazu gegeben, sodass wir weitere Erweiterungen als Möglichkeit in Betracht ziehen wollen“, so der Director.

„Queen’s Blood“ versteht sich als ein Kartenspiel, in dem es darum geht, mit einer klugen Strategie mehr Punkte zu sammeln als der Gegner. Aus eurem maximal 15 Karten starken Deck sind dabei fünf zufällig ausgewählte Karten aktiv, die ihr strategisch auf dem Spielfeld platziert.

Im Laufe der Kampagne von „Final Fantasy 7: Rebirth“ gibt es allerlei Möglichkeiten, an neue und zum Teil besonders seltene Karten zu gelangen. Hinsichtlich des Sammeltriebs steht „Queen’s Blood“ einem „Triple Triad“ oder einem „Tetra Master“ also in nichts nach.

„Final Fantasy 7: Rebirth“ erschien Ende Februar für die PS5. Die Geschichte schließt nahtlos an die Geschichte des „Final Fantasy 7 Remakes“ an, in dem Cloud und sein bunt gemischter Trupp erfolgreich aus Midgar entkamen. In „Rebirth“ bereist die Gruppe den Planeten und steht vor der Aufgabe, die Pläne des ikonischen Bösewichts Sephiroth zu durchkreuzen.

Warum „Final Fantasy 7: Rebirth“ schon jetzt zu den besten Rollenspielen des Jahres gehören dürfte, verraten wir euch in unserem ausführlichen Review.

