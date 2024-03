OTXO: Blutiger Top-Down-Shooter kommt auf die Konsolen

Noir-Stil, Blut in Massen und Top-Down-Action? Willkommen bei "OTXO"! Der Shooter mit Roguelite-Elementen kommt in wenigen Wochen auf die Konsolen.

Nachdem Super Rare Originals und Lateralis Heavy Industries den Top-Down-Shooter „OTXO“ bereits im August 2023 für den PC veröffentlichten, bringen sie den blutigen sowie actionreichen Titel in wenigen Wochen auch auf die Konsolen. Ab dem 28. März 2024 werden die Spieler auf PlayStation 5, PlayStation 4 und Nintendo Switch zum Preis von 14,99 Euro ins Abenteuer starten können. Zum Launch wird auch ein 20-prozentiger Rabatt verfügbar sein.

Blei und Blut in Massen

In „OTXO“ schlüpft ihr in die Rolle des Protagonisten, der eine unerklärliche Villa betritt. Schließlich sucht er seine verlorene Liebe und schreckt nicht davor zurück zu den Waffen zu greifen. Doch je tiefer er in die Villa vordringt, desto mehr offenbaren sich die Geheimnisse, die in ihr wohnen.

Der Protagonist hat weder besondere Merkmale, einen Namen noch eine Erinnerung daran, wie er überhaupt in die Villa gekommen ist. Lediglich der Grund ist ihm vollkommen bewusst. Seine große Liebe wartet auf ihn. Dies ist er sicher. Allerdings muss er sich durch einzigartige Bereiche kämpfen, während er auch neue Verbündete trifft. Nichtsdestotrotz stellen sich ihm auch seine inneren Dämonen in den Weg,

Um diese auszuschalten, stehen dem Protagonisten zahlreiche Waffen, über 100 Fähigkeiten und der Fokus zur Verfügung. Mit dem Fokus kann er Kugeln ausweichen, Türen eintreten und die Gegner niederstrecken, die sich seiner Missionen in den Weg stellen.

Allerdings ist „OTXO“ kein einfacher Top-Down-Shooter. Die Spieler können sich auch über Roguelite-Mechaniken freuen, die die Wiederspielbarkeit hochhalten. Kein Run soll dem anderen gleichen. Dafür haben die Entwickler eine zufällig generierte Zusammenstellung der Räume sowie über 150 von Hand geschaffene Räume miteinander verbunden.

Und all dies wird in einen Noir-Stil verpackt. In diesem wird all das Blut, das der Protagonist vergießt, besonders zur Geltung kommen. Damit ihr noch einmal einen ersten Eindruck von „OTXO“ erhaltet, haben die Verantwortlichen auch einen entsprechenden Trailer bereitgestellt.

