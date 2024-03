90 Prozent Rabatt: Diesen Kult-Shooter gibt es aktuell für unter zwei Euro

In regelmäßigen Abständen lockt der PlayStation Store mit großangelegten Sales und damit verbundenen Sonderangeboten. So auch in diesen Tagen.

Unter den aktuellen Angeboten befindet sich mit Respawn Entertainments „Titanfall 2“ ein Kult-Shooter, der aktuell zum absoluten Bestpreis erhältlich ist. Zurzeit könnt ihr euch den Shooter nämlich zum schmalen Preis von gerade einmal 1,99 Euro in den digitalen Verkaufswagen legen. Allzu viel Zeit solltet ihr euch mit der Kaufentscheidung jedoch nicht lassen.

Wie gehabt ist das Angebot zeitlich begrenzt. In diesem Fall bis zum Donnerstag, 28. März 2024 um 0:59 Uhr unserer Zeit. Zudem gilt zu beachten, dass der Deal lediglich die Standard-Ausgabe von „Titanfall 2“ betrifft.

Die Ultimate Edition des Shooters hingegen schlägt auch weiterhin mit 29,99 Euro zu Buche.

Kommerziell leider unter Wert geschlagen

„Titanfall 2“ erschien im Oktober 2016 und fiel laut Meinung von Analysten seinem damaligen Releasezeitfenster zum Opfer. Dieses lag nämlich genau zwischen den Veröffentlichungen von „Battlefield 1“ und „Call of Duty: Infinite Warfare“, was laut Meinung von Experten reichlich Verkäufe kostete.

An der Qualität scheiterte „Titanfall 2“ nämlich nicht. Mit einem Metascore von 89 Punkten gehört der Respawn-Shooter weiterhin zu den bestbewerteten Genrevertretern der letzten Jahre. Doch nicht nur bei den Kritikern kam „Titanfall 2“ gut an. Auch die Community nahm den Shooter sehr positiv auf.

Dafür spricht zum einen der Userscore auf Metacritic, der bei 8.6 Punkten liegt. Im PlayStation Store hingegen beläuft sich die Nutzerwertung nach mehr als 110.000 Bewertungen auf 4,54 von 5 Sternen.

Solltet ihr „Titanfall 2“ aus irgendwelchen Gründen bislang nicht gespielt haben, könnt ihr den Kult-Shooter jetzt also zum Sparpreis nachholen. „Titanfall 2“ erschien seinerzeit für den PC, die PS4 und die Xbox One. Natürlich könnt ihr den Shooter auch über die Abwärtskompatibilität eurer PS5 spielen.

Wie es mit der Reihe weitergehen wird, ist weiterhin unklar. Zwar sprachen die Entwickler von Respawn Entertainment in der Vergangenheit des Öfteren davon, dass sie die Serie gerne fortsetzen würden.

Auf eine Ankündigung von „Titanfall 3“ wartet die Anhängerschaft aber weiter vergebens.

