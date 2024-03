Star Wars Battlefront Classic Collection: Kritische Fehler im Online-Modus – Aspyr bezieht Stellung

In dieser Woche erschien die "Star Wars Battlefront: Classic Collection" für die Konsolen sowie den PC und sorgte vor allem im Online-Modus mit diversen technischen Problemen für Unmut. Wie die Verantwortlichen von Aspyr ankündigten, wird derzeit an einer Optimierung der Spielerfahrung gearbeitet.

Um das 20. Jubiläum der beliebten Multiplayer-Shooter zu feiern, veröffentlichte Aspyr in dieser Woche die „Star Wars Battlefront: Classic Collection“ für die Konsolen und den PC.

Enthalten sind technisch aufgepeppte Versionen der ersten beiden „Star Wars: Battlefront“-Titel. Allerdings zeichnete sich in den Stunden nach dem offiziellen Release schnell ab, dass der Community alles Andere als zum Feiern zumute ist. Stattdessen klagten die Spielerinnen und Spieler über allerlei technische Probleme, die dem Spielspaß einen Strich durch die Rechnung machen konnten.

Vor allem die Online-Modi der beiden Klassiker wurden von den Fehlern heimgesucht. Nachdem die Community ihrem Unmut über die technischen Probleme in den letzten Stunden Luft verschaffte, meldeten sich nun auch die Entwickler von Aspyr zu Wort.

Entwickler geloben Besserung

In einer Mitteilung an die Community äußerte sich das Studio wie folgt: „Wir möchten der Battlefront-Community unseren herzlichen Dank aussprechen für ihre überwältigende Unterstützung und das Feedback zur Veröffentlichung der Star Wars: Battlefront Classic Collection. Beim Start stießen wir auf kritische Fehler in unserer Netzwerkinfrastruktur.“

„Das Ergebnis waren unglaublich hohe Ping-Zeiten, Fehler bei der Spielersuche, Abstürze und Server, die im Browser nicht angezeigt wurden. Seit dem Start haben wir daran gearbeitet, diese Probleme zu beheben und die Netzwerkstabilität zu erhöhen, und wir werden unsere Bemühungen fortsetzen, bis unsere Netzwerkinfrastruktur stabilisiert ist, um weitere Ausfälle zu verhindern.“

Wann wir mit den ersten Updates beziehungsweise Verbesserungen rechnen dürften, verrieten die Verantwortlichen leider nicht.

Zwei Klassiker und neue Inhalte

Die „Star Wars Battlefront: Classic Collection“ erschien am gestrigen Donnerstag, den 14. März 2024 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch.

Zu den gebotenen Inhalten gehören wie eingangs erwähnt die ursprünglichen Versionen von „Star Wars: Battlefront“ und „Star Wars: Battlefront 2“. Darüber hinaus umfasst die „Classic Collection“ allerlei Bonus-Inhalte.

Zu diesen gehören zusätzliche Karten wie „Jabba’s Palace“, „Asajj Ventress“ oder „Rhen Var: Harbor“. Des Weiteren unterstützt die Sammlung auf den PlayStation- und Xbox-Systemen den Cross-Gen-Multiplayer.

Somit können Spielerinnen und Spieler auf der PS4 beziehungsweise der PS5 oder der Xbox One und der Xbox Series X/S in den Shootern gegeneinander antreten.

Weitere Meldungen zu Star Wars: Battlefront.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren