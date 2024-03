Wyrdsong: Steht das okkulte RPG auf der Kippe? Offenbar Großteil der Entwickler entlassen

Mit "Wyrdsong" entsteht bei den Entwicklern von Something Wicked Games ein Rollenspiel, an dem diverse Bethesda- und Obsidian Entertainment-Veteranen beteiligt sind. Aktuellen Berichten zufolge sah sich das Indie-Studio kürzlich dazu gezwungen, "einen großen Teil seiner Entwickler zu entlassen".

In den vergangenen Wochen und Monaten zogen sich Entlassungen und Einsparungsmaßnahmen wie der sprichwörtlich rote Faden durch die Videospielindustrie. Selbst große Namen wie PlayStation, Xbox oder EA sahen sich in den letzten Wochen dazu gezwungen, Stellen zu streichen.

Aktuellen Berichten zufolge traf es nun auch Something Wicked Games. Das Indie-Studio setzt sich zu einem Teil aus Branchenveteranen zusammen, die in der Vergangenheit bei bekannten Rollenspielstudios wie Bethesda oder Obsidian Entertainment arbeiteten. Derzeit arbeitet Something Wicked Games am okkulten RPG, das das Studio im Sommer 2022 ankündigte.

Aktuellen Berichten zufolge steht derzeit allerdings die Frage im Raum, ob Something Wicked Games „Wyrdsong“ wie geplant realisieren und veröffentlichen kann. Wie Game Developer entdeckte, soll das Indie-Studio nämlich „den größten Teil seiner Belegschaft entlassen haben“.

Das sagen die Betroffenen

Von den Entlassungen betroffen ist offenbar Eric Webb, der bislang als Lead Animator bei Something Wicked Games arbeitete. Zur aktuellen Entwicklung bei dem Indie-Studio äußerte sich Webb wie folgt: „Heute gab es herzzerreißende Nachrichten. Something Wicked Games musste die meisten seiner Mitarbeiter entlassen.“

Graphics Programmer Andrew Woloszyn fügte hinzu: „Leider wurde ich bereits nach wenigen Monaten von den Entlassungen bei Something Wicked Games erfasst. Auch wenn es nur eine kurze Zeit war, hatte ich das Glück, mit solch äußerst talentierten Menschen zusammenzuarbeiten.“

Ein weiterer kreativer Kopf von Something Wicked Games, der seine Entlassung bestätigte, ist Jessica Sliwinski. Sliwinski war zuletzt als Lead Narrative Designerin für das unabhängige Studio aktiv.

Wie wirken sich die Entlassungen auf die Entwicklung von aus?

Abzuwarten bleibt, in welcher Form sich die Entlassungen bei Something Wicked Games auf die weitere Entwicklung von „Wyrdsong“ auswirken. Eine offizielle Stellungnahme des Studios zu den Entlassungen steht aktuell noch aus. Daher ist unklar, wie groß das verbleibende Entwicklerteam ist.

Zum Zeitpunkt der offiziellen Ankündigung im August 2022 arbeiteten zwölf Entwicklerinnen und Entwickler an dem okkulten Rollenspiel. Wie es weiter hieß, befand sich das Projekt seinerzeit noch in einem sehr frühen Stadium und wird noch mehrere Jahre auf sich warten lassen.

Sollte eine offizielle Stellungnahme von Something Wicked Games zu den Entlassungen folgen, reichen wir diese natürlich umgehend nach.

