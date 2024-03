Still Wakes the Deep: Stimmiger neuer Trailer enthüllt den Releasetermin des Horror-Abenteuers

Still Wakes the Deep:

Mit "Still Wakes the Deep" kündigten die auf narrative Spielerfahrungen spezialisierten Entwickler von The Chinese Room im letzten Sommer ihr neuestes Projekt an. Dank eines neuen Trailers wissen wir ab sofort, wann der Release des Horror-Abenteuers erfolgen wird.

Im letzten Jahr nutzten die „Dear Esther“-Macher von The Chinese Room das Summer Game Fest, um uns mit „Still Wakes the Deep“ einen neuen Horror-Titel vorzustellen.

Nachdem es um das Projekt zuletzt ein wenig still wurde, meldete sich The Chinese Room kurz vor dem Start in das Wochenende mit einem Lebenszeichen in Form eines neuen Trailers zurück. Dieser liefert uns nicht nur frische Eindrücke aus dem schaurigen neuen Projekt von The Chinese Room.

Gleichzeitig bestätigte das britische Studio mit dem besagten Trailer den finalen Releasetermin von „Still Wakes the Deep“. Wie es heißt, erscheint die narrative Horrorerfahrung am 18. Juni 2024.

Der neue First-Person-Horror der Amnesia-Schöpfer

Wie die Entwickler in der offiziellen Ankündigung versprachen, bietet uns „Still Wakes the Deep“ ein First-Person-Horror-Abenteuer, das vor allem von seiner spannenden Geschichte und seiner dichten Atmosphäre lebt. Wir schlüpfen in die Rolle des Arbeiters Caz McLeary, der seinen Lebensunterhalt auf einer Offshore-Ölplattform bestreitet.

Durch einen heftigen Sturm, eine gefährliche Umgebung und das dunkle, eiskalte Wasser der Nordsee kämpft dieser um sein Überleben, nachdem alle Kommunikationswege an Land unterbrochen wurden. Gleichzeitig sehen sich die Arbeiter mit einer düsteren Präsenz konfrontiert. Diese suchte die Ölplattform heim und trachtet den Menschen nach dem Leben.

„Suchen Sie nach Ihrer Crew und helfen Sie ihnen zu überleben, wenn Sie können. Laufen, klettern und schwimmen Sie durch die überschwemmten Korridore und sturmgepeitschten Außendecks. Stelle dich einem furchterregenden, unerbittlichen Feind. Und beten Sie, dass Sie Ihre Familie eines Tages wiedersehen“, führen die Entwickler aus.

Professionelle Sprecher vertonen die Charaktere

Wie in diversen anderen Spielen von The Chinese Room werdet ihr in „Still Wakes the Deep“ komplett auf Waffen verzichten müssen. Stattdessen setzt der Protagonist lediglich auf seinen Verstand und seine Entschlossenheit, um sich selbst und seine Kollegen vor der dunklen Gefahr zu retten.

Um für eine besonders dichte Atmosphäre zu sorgen, griffen die Entwickler nicht nur auf klaustrophobische und überflutete Gänge sowie sturmgepeitschte Decks zurück. Gleichzeitig wurden die verschiedenen Charaktere von professionellen Synchronsprchern vertont.

„Still Wakes the Deep“ erscheint für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

