TopSpin 2K25: Showcase stellt uns das Gameplay, Features und Verbesserungen vor

Wenige Wochen vor dem Release zeigt sich die Tennis-Simulation "TopSpin 2K25" in einem ausführlichen Showcase. Neben frischen Spielszenen warten Details zu den Features und den Verbesserungen im Bereich des Gameplays.

Im Januar kündigten 2K Sports und die Entwickler von Hangar 13 („Mafia 3“) mit „TopSpin 2K25“ die Rückkehr der beliebten Tennis-Simulation auf dem PC und den Konsolen an.

Nachdem uns die Verantwortlichen vor wenigen Tagen die aktuellen Profis und Legenden, die in „TopSpin 2K25“ auf uns warten, vorgestellten, warten nun handfeste Eindrücke zur spielerischen Umsetzung. So stellten 2K Sports und Hangar 13 einen ausführlichen Showcase zur in wenigen Wochen erscheinenden Tennis-Simulation bereit.

In dem mehr als fünf Minuten langen Video gehen die Entwickler auf das grundlegende Gameplay, neue Features und diverse Verbesserungen ein, mit denen „TopSpin 2K25“ für eine realistische Spielerfahrung sorgen soll.

Online-Matches und eine umfangreiche Karriere

Wie seine Vorgänger bietet „TopSpin 2K25“ die obligatorische Karriere. Hier steht ihr vor der Aufgabe, euch an die Spitze der Weltrangliste zu spielen. Neben mehr als 20 lizenzierten Tennisprofis warten namhafte Turniere wie Wimbledon, Roland-Garros, die US Open und natürlich die Australien Open.

Für die nötige Abwechslung sorgen 48 Tennisplätze – darunter 15 reale Orte. Auf den Outdoor-Plätzen werden die Matches zu drei unterschiedlichen Tageszeiten bestritten. Wer sich mit realen Spielerinnen und Spielern messen möchte, kommt im Online-Multiplayer auf seine Kosten.

Da die Tennis-Simulation das Crossplay unterstützt, sind plattformübergreifende Duelle möglich. Dadurch sollte gewährleistet sein, dass ihr stets die passenden Gegner findet.

John McEnroe nimmt euch an die Hand

Neulinge nehmen die Entwickler im Trainings-Modus von „TopSpin 2K25“ an die Hand. Hier dürft ihr euch auf ein Wiedersehen mit der US-amerikanischen Tennis-Legende John McEnroe freuen. Der sowohl für sein schnelles Angriffsspiel als auch seine legendären Wutausbrüche bekannte Ex-Profi wird euch in „TopSpin 2K25“ mit den spielerischen Grundlagen vertraut machen.

„TopSpin 2K25“ erscheint am 26. April 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Auch die alten Konsolen PS4 und Xbox One werden versorgt.

Zum Launch wird der Titel in drei Versionen angeboten. Die Standard-Version von „TopSpin 2K25“ schlägt auf der PS5 beispielsweise mit 74,99 Euro zu Buche.

Die mit digitalen Extras wie exklusiven Outfits oder einem dreitägigen Vorabzugang versehene Digital Deluxe Edition könnt ihr euch für 99,99 Euro sichern. Nummer Drei im Bunde ist die 119,99 Euro teure Grand Slam Edition.

Hier warten neben den Inhalten der digitalen Deluxe Edition weitere Inhalte wie ein exklusiver Championship-Schläger, ein Champion-Aufschlag oder der All-Access-Pass.

