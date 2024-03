TopSpin 2K25: Aktuelle Profis und Legenden – Roster der enthaltenen Athleten enthüllt

Ende April erscheint die Tennis-Simulation "TopSpin 2K25" für die Konsolen und den PC. In einer aktuellen Mitteilung stellte uns 2K Games das Roster der enthaltenen Athleten vor. Neben aktuellen Profis ist auch die eine oder andere Tennislegende mit von der Partie.

In Zusammenarbeit mit den Entwicklern von Hangar 13 („Mafia 3“) kündigten die Verantwortlichen von 2K Sports im Januar die Rückkehr der Tennis-Simulation „TopSpin“ an.

„TopSpin 2K25“ erscheint Ende April für die Konsolen sowie den PC und bietet neben einer Karriere natürlich auch eine Online-Mehrspieler-Komponente. Wenige Wochen vor dem offiziellen Release stellten Hangar 13 und 2K Sports heute das Roster der enthaltenen Tennisprofis vor.

Wie sich diesem entnehmen lässt, bietet euch „TopSpin 2K25“ zum Launch 25 spielbare Athleten. Weitere sollen nach dem Release in Form von DLC nachgereicht werden. Anbei die offizielle Übersicht über die zum Launch enthaltenen Sportler, die sich aus aktuellen Profis sowie diversen ausgewählten Tennislegenden zusammensetzen.

Das Launch-Roster von TopSpin 2K25 in der Übersicht

Roger Federer

Serena Williams

Carlos Alcaraz

Iga Świątek

Frances Tiafoe

Andre Agassi

Andy Murray

Belinda Bencic

Ben Shelton

Caroline Wozniacki

Coco Gauff

Daniil Medvedev

Emma Raducanu

John McEnroe

Karolina Pliskova

Leylah Fernandez

Madison Keys

Maria Sharapova

Matteo Berrettini

Naomi Osaka

Paula Badosa

Pete Sampras

Sloane Stephens

Steffi Graf

Taylor Fritz

Mit welchen DLC-Neuzugängen wir nach dem Release von „TopSpin 2K25“ versorgt werden, wurde in der heutigen Ankündigung nicht verraten. Die Tennis-Simulation erscheint am 26. April 2024 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S. Neben den 25 Profis sind zum Launch 48 Tennisplätze, darunter 15 reale Orte, enthalten.

Des Weiteren versprechen die Verantwortlichen ein ausführliches Tutorial, in dem euch der bekannte US-Tennisspieler John McEnroe mit den spielerischen Grundlagen von „TopSpin 2K25“ vertraut macht. Hinzukommen ein Online-Multiplayer sowie der „MyPlayer“-Modus, in dem ihr einen eigenen Athleten erstellen, individuell anpassen und an die Spitze des Sports führen könnt.

Die Standard-Version von „TopSpin 2K25“ schlägt auf der PS5 mit 74,99 Euro zu Buche. Hinzukommt die digitale Deluxe Edition. Zum Preis von 99,99 Euro bietet diese zusätzliche Extras wie einen dreitägigen Vorabzugang oder alternative Outfits für Carlos Alcaraz, Iga Świątek und Francis Tiafoe samt einer passenden Kollektion.

Den Schlusspunkt unter die unterschiedlichen Versionen setzt die 119,99 Euro teure Grand Slam Edition, die neben dem Content der Deluxe Edition weitere Inhalte wie einen speziellen Championship-Schläger, einen Champion-Aufschlag oder den All-Access-Pass enthält.

Weitere Meldungen zu TopSpin 2K25.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren