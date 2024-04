Final Fantasy 7 Part 3: Team arbeitet bereits hart – Uematsu wohl erneut dabei

Laut Tetsuya Nomura wird bereits eifrig am dritten "Final Fantasy 7"-Teil gearbeitet. Zudem steht so gut wie fest, wer das Main Theme kreiert.

Auf dem hauseigenen Music Channel lud Square Enix gestern ein 42-minütiges Video hoch. Hier haben Kazushige Nojima, Nobuo Uematsu und Tetsuya Nomura über die „Final Fantasy 7“-Trilogie gesprochen.

Remakes sind „geistig sehr anstrengend“

Komponist Uematsu erklärt, dass es „geistig sehr anstrengend“ sein muss, ein jahrzehntealtes Projekt mit der modernen Technologie neu zu erschaffen. Kreativdirektor Nomura antwortete darauf, ihm war schon vor Jahren in der Planungsphase bewusst, was für ein Engagement notwendig wäre.

„Ein Teil von mir wollte es nicht tun. Ich konnte schon sehen, wie viel Arbeit das sein würde, und wenn wir erst einmal angefangen hatten, konnte ich nicht auf halbem Weg das Handtuch werfen“, erklärt Nomura.

Ich persönlich möchte mit diesem absoluten Marathon an Projekten fertig werden. Tetsuya Nomura brennt darauf, die Reihe abzuschließen

Danach wendet sich der Kreativdirektor an Nobuo Uemtasu. Beim dritten Teil soll der langjährige Komponist wieder mit dabei sein. Er wirkte bereits an den ersten beiden Teilen mit, weshalb es für Nomura „nur logisch“ ist, dass er am dritten ebenfalls beteiligt ist.

Eine offizielle Bestätigung gibt es an dieser Stelle nicht. Uematsu ist jedoch keinesfalls abgeneigt: „Es wäre mir eine Ehre.“

Einen ganzen Soundtrack möchte der japanische Komponist aber definitiv nicht mehr machen:

Anschließend verdeutlicht Tetsuya Nomura: Es wird schon hart am dritten Ableger gearbeitet. Er und Drehbuchautor Kazushige Nojima sind schon „voll im Rennen.“

Zudem fragt er, wie Uematsu die vorherigen Musikstücke übertreffen möchte. Der hat sich darüber noch keine Gedanken gemacht und teilt mit, erst einmal Urlaub zu machen.

Bis erste Details zum dritten Part folgen, dürfte einiges an Zeit vergehen. Schließlich ist erst Ende Februar „Final Fantasy 7 Rebirth“ erschienen. Director Naoki Hamaguchi zufolge möchte das Team allerdings die Welt neu aufbauen, um das Luftschiff Highwind zu integrieren.

