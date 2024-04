Immortals of Aveum: Update bringt HDR in das PS-Plus-Spiel – FSR 3 für Konsolen folgt

Immortals of Aveum:

Das PS-Plus-Spiel "Immortals of Aveum" erhält weitere Verbesserungen. Das neuste Update 1.0.6.3 fügt den HDR-Support hinzu. Und mit Patch 1.0.6.4 soll auch auf Konsolen eine FSR 3-Unterstützung folgen.

Das im August 2023 veröffentlichte “Immortals of Aveum” gehört mit einem Metascore von 69 wahrlich nicht zu den bestbewerteten Spielen auf dem Markt. Allerdings können sich Inhaber einer PS-Plus-Mitgliedschaft seit dieser Woche ohne Zusatzkosten in den magischen Shooter stürzen.

Auch weitere Anreize, dem von Electronic Arts veröffentlichten Titel eine zweite Chance zu geben, sind ein Teil der Strategie. Dazu gehöre neue Updates, die nicht zuletzt das grafische Erlebnis verbessern sollen.

Patch 1.0.6.3 mit HDR-Support

Für das von Ascendant Studios entwickelte “Immortals of Aveum” stehen zwei Patches auf der Roadmap. Sie sollen mit einer HDR-Unterstützung und erstmals auf Konsolen mit der neuen FSR 3-Technologie von AMD auftrumpfen.

Das erste Update, Patch 1.0.6.3, implementiert die HDR-Unterstützung und wird seit einigen Stunden auf allen Konsolen ausgerollt. PC-Spieler erhalten den HDR-Support später. Das darauffolgende Update mit der Versionsnummer 1.0.6.4 bringt FSR 3 auch auf Konsolen in das Spiel und soll in den kommenden Wochen für “Immortals of Aveum” folgen.

“Patch 1.0.6.4 wird auch die FSR 3-Unterstützung für Monitore und Fernseher mit variabler Bildwiederholfrequenz (VRR) sowohl auf PC als auch auf Konsolen erweitern, was die Bildwiederholrate verbessern und das Auftreten von Ruckeln oder Bildschirmrissen reduzieren wird”, schreibt der Publisher Electronic Arts in einer Pressemeldung.

FSR 3 für ein flüssigeres, konsistenteres Erlebnis

Die FSR 3-Technologie zielt darauf ab, die Bildwiederholrate von bereits existierenden Spielen zu steigern, indem sie frisch generierte, interpolierte Bilder einfügt, um ein geschmeidigeres Spielerlebnis zu ermöglichen. In welchem Ausmaß “Immortals of Aveum” davon profitieren kann, werden wir in wenigen Wochen sehen.

Laut Digital Foundry unterstützt die aktuelle FSR 3-Implementierung auf dem PC kein VRR und leidet unter schwerwiegenden Frame-Pacing-Problemen bei hoher Auslastung. Hierbei handelt es sich um Probleme, die AMD in den neuesten FSR 3-Updates behoben habe.

“Es sollte darauf hingewiesen werden, dass FSR 3 zwar ein Sammelbegriff für AMDs neueste Upscaling-Technologie ist, Entwickler aber keine Frame-Generierung implementieren müssen. Ascendant hat uns jedoch versichert, dass Frame-Gen in den Konsolen-Builds enthalten ist”, so die englischsprachige Publikation.

Digital Foundry geht davon aus, dass VRR auf Konsolen ein flüssigeres, konsistenteres Erlebnis ermöglichen wird. Eine umfangreiche Analyse dürfte folgen, sobald Patch 1.0.6.4 für “Immortals of Aveum” verfügbar ist.

Nachdem der Absatz von “Immortals of Aveum” zunächst unter den Erwartungen blieb und der Studio-Chef die starke Konkurrenz als hauptsächliche Ursache nannte, stiegen die Verkäufe in diesem Jahr dank Sales. Ebenfalls sickerte das mutmaßliche Budget des Shooters durch.

