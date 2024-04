PS5, Xbox Series X/S & Switch: Ältere Titel machten Neuerscheinungen 2023 das Leben schwer

Am gestrigen Dienstag veröffentlichten die Marktforscher von Newzoo ihren jährlichen Bericht zur Videospielindustrie. Dieser liefert uns diverse interessante Details zur Entwicklung, die die Branche im letzten Jahr durchlebte.

Beginnen wir mit den guten Neuigkeiten: Laut Newzoo wuchs die Videospielindustrie 2023 weiter und generierte Umsätze in Höhe von 93,5 Milliarden US-Dollar. Hier gilt allerdings zu beachten, dass es nur wenige führende Studios und Publisher sind, die den Markt unter sich aufteilen.

Kleinere Entwickler und Indie-Studios profitieren vom wachsenden Markt also nur bedingt. Eine Entwicklung, die sich auch in den nächsten Jahren fortsetzen könnte. Laut Newzoo entfiel nämlich mehr als die Hälfte der Spielzeit im letzten Jahr auf ältere Spiele – vor allem Live-Service-Titel.

Weniger als 70 Titel sorgen für den Löwenanteil der Spielzeit

Weiter führte Newzoo in dem jährlichen Bericht aus, dass im letzten Jahr gerade einmal 66 Titel 80 Prozent der Spielzeit auf sich vereinten. Auffällig sei in diesem Zusammenhang, dass Titel, die mittlerweile sechs oder sogar noch mehr Jahre auf dem sprichwörtlichen Buckel haben, für 60 Prozent der Spielzeit im Jahr 2023 verantwortlich waren.

Laut Newzoo machten fünf dieser älteren Spiele alleine 27 Prozent der gesamten Spielzeit des Jahres aus. Hierbei haben wir es mit „Fortnite“, „GTA 5“ beziehungsweise dessen Online-Komponente „GTA Online“, „League of Legends“, „Minecraft“ und „Roblox“ zu tun.

Bezüglich der Spielzeit, die für Titel aufgewendet wurde, die als „neu“ gelten (zwei Jahre oder jünger), heißt es, dass diese mit 23 Prozent ebenfalls recht hoch ausfiel. In diese Sparte fallen unter anderem jährliche Sportspiele wie „Madden NFL“ oder „EA Sports FC“.

Den Daten zufolge entfielen lediglich acht Prozent der Spielzeit auf neue, nicht jährlich erscheinende Spiele wie „Diablo 4“ oder „Baldur’s Gate 3“. Statistiken, die deutlich machen, wie schwer es für Neuveröffentlichungen mittlerweile ist, sich auf dem Markt zu behaupten und ausreichend große Nutzerzahlen zu verbuchen.

Das sind die Gewinner des Jahres 2023

Doch welche Titel gingen als große Gewinner aus dem Jahr 2023 hervor? Wie die von Newzoo veröffentlichten Charts verdeutlichen, gibt es in diesem Bereich nur wenige Überraschungen. Auf allen Plattformen sicherte sich Epic Games‘ Battle-Royal-Dauerbrenner „Fortnite“ im letzten Jahr die Spitzenposition der Aktivitäten-Charts.

Hinzukommen weitere Multiplayer- beziehungsweise Live-Service-Titel wie „Call of Duty: Warzone 2.0“, „Minecraft“ oder „Apex Legends“, die auf den PlayStation- und Xbox-Konsolen die Charts dominieren.

Während es Nintendo gelang, mit „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ und „Super Mario Bros. Wonder“ zwei neu veröffentlichte Singleplayer-Titel in den Top 10 zu platzieren, gelang Microsoft dieses Kunststück lediglich mit „Starfield“.

Auf den PlayStation-Systemen hingegen gelang 2023 keinem neuen Singleplayer-Titel der Sprung unter die Top 10 der meistgespielten Titel – trotz namhafter Veröffentlichungen wie „Final Fantasy 16“ oder „Marvel’s Spider-Man 2“.

