PS Plus Premium: Trophäenliste zu potenziellem Klassiker aufgetaucht

PS Plus Premium:

Der nächste Klassiker für PS Plus Premium könnte feststehen. Darauf deutet eine aufgetauchte Trophäen-Liste hin.

Eine der Funktionen von PS Plus Premium ist der Klassikerkatalog. In regelmäßigen Abständen kommen hier PlayStation-Hits aus früheren Tagen hinzu, mit denen vor allem Nostalgiker ihren Spaß haben.

Nun gibt es einen Hinweis auf einen weiteren Spieleklassiker, der in absehbarer Zeit hinzustoßen könnte. Denn kürzlich ist eine Trophäen-Liste zu „MediEvil“ aus dem Jahr 1998 aufgetaucht.

39 Trophäen für einen beliebten Klassiker

Insgesamt 39 Trophäen sind zu dem Retro-Abenteuer verfügbar. Darunter befinden sich 18 Bronze-, 17 Silber-, drei Gold- und eine Platin-Trophäe.

Die Premium-Spieler erwartet damit ein Action-Adventure, das viele Kämpfe bietet und auf schwarzen Humor setzt. Auch ein paar Rätsel müsst ihr lösen. Zur damaligen Zeit konnte das Spiel mit seiner ansehnlichen Grafik und dem tollen Sound punkten.

Die Story kurz erklärt: Im Mittelpunkt steht Sir Daniel Fortesque, der das Königreich Gallowmere vom fiesen Zarok befreien will. Schon einmal ist der Krieger gegen den bösen Zauberer angetreten, bezahlte dabei jedoch mit seinem Leben. Nun wurde er wiederbelebt und zieht als Skelettritter los, um es erneut mit Zarok aufzunehmen.

Von „MediEvil“ kam übrigens 2019 ein Remake für PS4 heraus. Überzeugen konnte Other Ocean Emeryville, das verantwortliche Studio, damit jedoch nur bedingt. Es reichte leider nur für 67 Metascore-Punkte, doch immerhin die Spieler waren weitgehend zufrieden. Der durchschnittliche User-Score beträgt 8,0 von 10 Punkten.

Es gibt keinen Hinweis darauf, wann genau Sony „MediEvil“ dem PS Plus Classics hinzufügt. Möglicherweise ist es schon diesen Monat so weit. Ein April-Klassiker ist jedenfalls schon durchgesickert. So können sich die Spieler auf „Star Wars: Rebel Assault 2“ einstellen, das wohl ab dem 16. April verfügbar ist.

Es handelt sich um einen Rail-Shooter, der 1996 für die PS1 erschien. Ihr spielt einen unerfahrenen Rebellen, der die finsteren Pläne des Imperiums durchkreuzen will. Ihr bekommt ein traditionelles Arcade-Gameplay geliefert und müsst 15 Missionen meistern, in denen ihr bekannte Orte aus den Filmen besucht.

Die Ankündigung der Premium-Spiele findet am Mittwoch statt. Dann erfahrt ihr, welche Klassiker sich dazugesellen. Wie gewohnt wird PLAY3.DE umgehend darüber berichten.

Weitere Meldungen zu MediEvil.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren