Mortal Kombat 1: Ermac-DLC vor dem Launch – Termin und Trailer enthüllt

“Mortal Kombat 1” erhält weiteren Charakter-Nachschub. So wird der nächste DLC in Kürze den Neuzugang Ermac in die Kämpferriege eingliedern. Der Termin steht fest, während ein Trailer auf die willkommene Abwechselung einstimmt.

Der Publisher Warner Bros. Games gab heute bekannt, dass der Ermac-DLC ab dem 16. April 2024 zunächst für Besitzer des Kombat-Packs zur Verfügung stehen wird. Die allgemeine Veröffentlichung für die restlichen Spieler erfolgt am 23. April 2024.

Gameplay-Trailer zeigt das Moveset von Ermac

Der unten eingebettete Gameplay-Trailer zum Ermac-DLC präsentiert das Moveset des neuen Charakters, darunter seine Fähigkeit zur Teleportation, zum Schweben und zur Nutzung einer Legion von Seelen im Kampf gegen Feinde.

Der Trailer gewährt außerdem einen ersten Blick auf Mavado. Er ist einer der zukünftigen Kameo-Kämpfer von “Mortal Kombat 1”. Spieler können ihn während der Auseinandersetzungen durch Unterstützungsaktionen herbeirufen. Mavado ist ab Mai Teil des Kombat-Packs und steht wenig später auch als Einzelkauf zur Verfügung.

Das Kombat-Pack, das für rund 40 Euro erhältlich ist, umfasst sechs spielbare DLC-Charaktere und fünf Kameo-Kämpfer, die seit dem Launch von „Mortal Kombat 1“ kontinuierlich freigeschaltet werden. Dazu gehören:

Spielbare Charaktere:

Omni-Man (Invincible)

Quan Chi

Peacemaker (DCs Peacemaker)

Ermac

Homelander (The Boys)

Takahashi Takeda

Kameo-Kämpfer:

Tremor

Mavado

Janet Cage

Ferra

Khameleon

Obendrauf gibt es beim Kauf des Kombat-Packs einen Johnny-Cage-Charakter-Skin mit der Stimme und dem Aussehen von Jean-Claude Van Damme.

„Mortal Kombat 1“ erschien im September 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC. Mehr zum neuen Prügler des Entwicklers Netherrealm Studios ist in der Themen-Übersicht zu “Mortal Kombat 1” zusammengefasst.

