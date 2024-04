Helldivers 2: Die Fans rätseln – wer ist eigentlich Karl?

Wenn es um das Thema „Helldivers“ geht, durften wir uns in der Vergangenheit schon so über einige Überraschungen freuen. Nun allerdings stehen alle Fans gleichermaßen vor einem Rätsel.

Die Entwickler Arrowhead haben über X (ehemals Twitter) einen Beitrag veröffentlicht, ihn danach aber kurzerhand wieder gelöscht. Jetzt wird spekuliert, ob das eine clevere Marketing-Aktion war oder vielleicht doch eine zu frühe Ankündigung? Ziemlich sicher ist es eine Kombination aus beidem. Eine wirklich versehentlicher Tweet kann im Grunde ausgeschlossen werden, aber viel interessanter ist die Frage, was Arrowhead uns damit sagen möchte.

Tweet zeigte Binärcode

Der mysteriöse Tweet wurde auf dem offiziellen X-Kanal von „Helldivers 2“ veröffentlicht. Zu sehen war ein Binärcode. Wer diesen Code entschlüsselt hatte, gelangte an die Frage „Wo ist Karl?“. Witzigerweise kann die Frage danach, wo Karl ist, absolut niemand beantworten. Warum? Weil einfach keiner weiß, wer Karl überhaupt ist.

Nach ziemlich kurzer Zeit wurde der Tweet von Arrowhead schon wieder gelöscht, und zwar kommentarlos. Das macht die Sache für Fans nicht einfacher, denn sie hatten sich zuvor schon gefragt, wer (und eben auch wo) Karl ist. Spekulationen gibt es nun reichlich:

Ist es der Vorname von einem Mitarbeiter bei Arrowhead?

Heißt vielleicht der Ober-Roboter der Automatons Karl?

Hat das Spiel „Deep Rock Galactic“ etwas damit zu tun?

Die zwei ersten Möglichkeiten sind natürlich eher mit einem Augenzwinkern zu betrachten. Viel wahrscheinlicher ist tatsächlich, dass es ein geplanter Schachzug war. Der Spiele-Account von „Deep Rock Galactic“ äußerte sich zum Tweet, als dieser noch online war.

Anderer Spiele-Account antwortet mit Binärcode

Die Antwort des Accounts ist noch sichtbar, obwohl der Karl-Tweet gelöscht wurde. Die Zahlenfolge ergibt entschlüsselt die Antwort „Wir wissen es auch nicht.“

0101011101000101001000000100010001001111010011100010011101010100001000000100101101001110010011110101011100100000010001010100100101010100010010000100010101010010 — Deep Rock Galactic (@JoinDeepRock) April 10, 2024

Jetzt bleibt nur die Frage, was haben die Macher dieses Spiels mit „Helldivers 2“ zu tun? Noch ist das Rätsel nicht gelöst, aber in „Deep Rock Galactic“ gibt es zumindest eine Figur, die den Namen Karl trägt. Besteht hier also tatsächlich ein Zusammenhang in Form einer geplanten Kooperation? Es ist recht wahrscheinlich, dass die Auflösung – wenn es denn eine Marketing-Aktion war – sehr bald erfolgt.

Erst heute wurde für „Helldivers 2“ eine neue Kriegsanleihe angekündigt.

Der Top-Down-Shooter „Helldivers“ wurde im Jahr 2015 veröffentlicht. „Helldivers 2“ ist nn einer der bisherigen Überraschungserfolge in diesem Jahr. Das Spiel erschien sowohl für die PlayStation 5, aber auch für den PC. Gerade auf Steam erreichte „Helldivers 2“ einen Meilenstein nach dem anderen und konnte allein auf dieser Plattform ein Allzeithoch von knapp 460.000 gleichzeitig aktiven Spielern erzielen.

