Japan-Charts: Rise of the Ronin hält sich stabil – Switch dominiert weiter

Die aktuellen Hard- und Software-Charts aus Japan offenbaren das seit Monaten gewohnte Bild. Nach wie vor dominiert Nintendos Switch den japanischen Markt nach Belieben. Für ein wenig Abwechslung in den Top 10 sorgt ein PS5-Exklusiv-Titel.

In wöchentlichen Abständen veröffentlicht die zum Enterbrain-Verlag gehörende Famitsu die Hard- und Software-Charts, die sich auf die Verkäufe über den japanischen Einzelhandel beziehen.

Wie ein Blick auf die Charts verdeutlicht, hat sich am Gesamtbild der letzten Monate nichts geändert. Nach wie vor dominieren die Switch beziehungsweise die Spiele, die für Nintendos Plattform veröffentlicht werden, die japanischen Charts. Den Spitzenplatz sicherte sich “ Princess Peach: Showtime!“, das in der Verkaufswoche bis zum 1. bis zum 7. April 2024 mehr als 19.500 Abnehmer fand.

Weiterhin nicht aus den Software-Charts wegzudenken ist der Fun-Racer „Mario Kart 8: Deluxe“. Mit rund 13.000 verkauften Spielen reichte es in der letzten Woche für Platz 2. Das PS5-exklusive Action-RPG „Rise of the Ronin“ komplettiert die Top 3 mit etwas mehr als 12.000 abgesetzten Kopien.

Kaum Bewegung in den Top 10

Die restlichen Top 10 setzen sich zu großen Teilen aus Titeln zusammen, die bereits in den letzten Wochen und Monaten in den japanischen Software-Charts vertreten waren. Darunter „Super Mario Bros. Wonder“, die Switch-Version von „Minecraft“, der Multiplayer-Shooter „Splatoon 3“ oder „Animal Crossing: New Horizons“.

Aus den Top 10 verabschiedet haben sich hingegen „Dragon’s Dogma 2“ und „Final Fantasy 7: Rebirth“ auf den Plätzen 14 und 15. Auch im Bereich der Hardware-Verkäufe gibt die Switch weiter den Ton an. Mehr als 55.000 Kundinnen und Kunden griffen in der letzten Verkaufswoche zum OLED-Modell der Switch.

Auf dem zweiten Platz folgt mit 20.269 verkauften Einheiten und einem stattlichen Rückstand die Standard-Version der PS5. Weiterhin eine untergeordnete Rolle spielt die Xbox Series-Familie mit zusammengerechnet knapp 2.100 abgesetzten Konsolen.

Anbei die kompletten Hard-und Software-Charts der Woche vom 1. bis zum 7. April 2024. In Klammern befinden sich die jeweiligen Lifetime-Sales im japanischen Einzelhandel.

Software-Charts

[NSW] Princess Peach: Showtime! – 19.612 (124.432) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 13.055 (5.781.663) [PS5] Rise of the Ronin – 12.080 (96.865) [NSW] Super Mario Bros. Wonder – 9.898 (1.813.645) [NSW] Minecraft – 7.464 (3.491.021) [NSW] Splatoon 3 – 6.569 (4.270.899) [NSW] Nintendo Switch Sports – 6.497 (1.306.180) [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! – 6.189 (1.029.313) [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 6.110 (7.735.293) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 5.507 (5.481.777)

Hardware-Charts

Switch OLED Model – 55.386 (7.014.166) PlayStation 5 – 20.269 (4.733.271) Switch Lite – 9.188 (5.802.893) Switch – 7.368 (19.763.280) PlayStation 5 Digital Edition – 4.707 (751.268) Xbox Series X – 1.443 (264.117) Xbox Series S – 670 (307.116) PlayStation 4 – 107 (7.925.446)

