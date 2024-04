PS5 im März: Verkäufe in Europa um 31 Prozent gesunken

Die PS5 hat in Europa mit rückläufigen Zahlen zu kämpfen, während sich “Helldivers 2” in den Spiele-Charts einem beliebten Fußballspiel unterordnen musste.

Nachdem im Laufe der Woche die britischen Hard- und Software-Charts eintrafen und deutlich machten, dass die Konsolen PS5, Xbox Series X/S und Switch im Jahresvergleich Federn lassen mussten, folgten heute die “gesamteuropäischen” Charts für den vergangenen März.

Die Konsolenverkäufe berücksichtigen nicht den Absatz in Großbritannien. Auch Deutschland ist wie gewohnt nicht dabei. Auf den ausgewerteten Märkten kam es jedoch verglichen mit dem Vierwochenzeitraum vor einem Jahr zu einem Gesamtrückgang der Konsolenverkäufe um 27 Prozent auf 317.090 Exemplare.

PS5-Verkäufe sinken um 31 Prozent

Wie Gamesindustry auf Basis der GSD-Daten berichtet, hatte die PS5 im März 2024 den größten Rückgang. Verglichen mit März 2023 sanken die Verkäufe um 31 Prozent.

Der Rückgang ist unter anderem auf den plötzlichen Anstieg der Konsolenverkäufe Anfang 2023 zurückzuführen. Nach zweijährigen Lieferschwierigkeiten war die Konsole zu diesem Zeitpunkt uneingeschränkt verfügbar.

Trotz der sinkenden Zahlen blieb die PS5 „mit Abstand“ die meistverkaufte Konsole in Europa. Zu den anderen Plattformen liegen keine Angaben vor. In Großbritannien gab es bei Xbox Series X/S und Switch jedoch noch höhere prozentuale Einbrüche.

In Bezug auf das Zubehör wurden in den erfassten europäischen Märkten im vergangenen März 1,2 Millionen Produkte verkauft, was einem leichten Rückgang von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der DualSense-Controller der PS5 führte deutlich, gefolgt vom Xbox-Series-Controller an zweiter Stelle.

EA Sports FC 24 vor Helldivers 2

Den Angaben von GSD zufolge wurden auf den europäischen Märkten im März 2024 insgesamt 15,9 Millionen Konsolen- und PC-Spiele verkauft. Dies entspricht einem Anstieg von 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im gesamten Quartal stiegen die Spieleverkäufe in Europa um mehr als neun Prozent.

“Helldivers 2” konnte die Spitzenposition nicht verteidigen und fiel hinter “EA Sports FC 24” zurück, beeindruckt aber weiterhin mit hohen Verkaufszahlen.

“Dragon’s Dogma 2” setzte sich gegen die von Steam verursachte “Command & Conquer”-Flut durch und landete auf Platz 3. Bei einem Vergleich der ersten beiden Wochen wurde der Capcom-Titel knapp vom im Februar veröffentlichten “Final Fantasy 7 Rebirth” geschlagen – trotz der Tatsache, dass der zuletzt genannte Titel nur auf der PS5 erhältlich ist, “Dragon’s Dogma 2” aber für PS5, PC und Xbox.

Europäische GSD-Charts März 2024 (digital + physisch):

Rang Spiel 1 EA Sports FC 24 (EA) 2 Helldivers 2 (Sony) 3 Dragon’s Dogma 2 (Capcom) 4 Command & Conquer: Generäle (EA) 5 Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege (Ubisoft) 6 Grand Theft Auto 5 (Rockstar) 7 Command & Conquer: Alarmstufe Rot 2 (EA) 8 Command & Conquer: Tiberian Sun (EA) 9 Command & Conquer: Renegade (EA) 10 Command & Conquer: Alarmstufe Rot (EA)

Eine Auflistung der teilnehmenden Publisher und Märkte findet ihr auf Gamesindustry.biz.

Weitere Meldungen zu Europa-Charts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren