PLAY3.DE fragt:  Was spielt ihr am Wochenende?

Die letzten Tage standen ganz im Zeichen von „Fallout“. Denn die Amazon-Adaption von Bethesdas Endzeit-Rollenspiel feierte bei dem Streaming-Dienst Prime Video Premiere. In unserer Serien-Kritik konnte „Fallout“ jedenfalls überzeugen.

Passend zum Start der Show gab es in den letzten Stunden Neuigkeiten zu dem Next-Gen-Update für „Fallout 4“. Dieses wurde zwar schon 2022 angekündigt, ließ bislang jedoch auf sich warten. Nun sollen Spieler auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S ab dem 25. April in die aufpolierte Version des Ödlandes starten. Wer lieber mit vielen anderen Nutzern unterwegs ist, kann bei den Deals für „Fallout 76“ zuschlagen.

Redaktion holt an diesem Wochenende einiges nach

Während an diesem Wochenende sicher das ein oder andere Mitglied aus der Redaktion einen Blick auf die „Fallout“-Serie werfen wird, wollen wir uns die Zeit doch auch ein wenig mit Games vertreiben. Bei Dennis stehen die Zeichen noch immer auf „Starfield“. Dazu will er sich ein wenig in „Final Fantasy 14“ auf der Konsole herumtreiben. Allerdings mit Maus und Tastatur, da die Steuerung mit dem Controller doch ein wenig gewöhnungsbedürftig ist.

Sowohl Sven als auch Tobias holen an diesem Wochenende verpasste Games nach. Sven wird das Universum in „Outer Wilds“ erkunden. Tobias schlägt sich durch das ursprünglich 2019 erschienene „13 Sentinels: Aegis Rim“. Der Titel ist neben der PlayStation 4 auch für die Nintendo Switch erhältlich.

Micha feiert an den freien Tagen die Rückkehr von „Gigantic“. In dem Team-Shooter mit MOBA-Einflüssen kämpfen die Spieler in zwei Teams gegeneinander. Um die Schlacht noch spannender zu gestalten, greifen auch zwei riesige, mächtige Wächter ins Geschehen ein. Das Spiel erschien ursprünglich 2017, wurde knapp ein Jahr später aber wieder eingestellt. Seit dem 9. April ist der Shooter für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und den PC mit Crossplay wieder spielbar.

Jetzt zu euch: Wie verbringt ihr euer Wochenende? Welche Spiele spielt ihr? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

